Spitalskonzern in Oberösterreich gegründet

Beim notwendigen Notariatsakt dabei waren unter anderen Landeshauptmann Thomas Stelzer, seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP), der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die Manager der Spitalsbetriebe.

In der Gesundheitsholding sind damit nun die Landesspitäler (vormals Gespag) und der Landesanteil am Kepler-Uniklinikum gebündelt. Vorstandschef des Konzerns ist Franz Harnoncourt.

Wie berichtet, konnte die Übertragung des KUK-Landesanteils von der Landesholding in die Gesundheitsholding erst jetzt stattfinden, weil der Linzer Gemeinderat zuvor der sogenannten Change of Control zustimmen musste. Das geschah vorige Woche. Die Stadt Linz hält vorerst weiter 25,1 Prozent am KUK.

