Spekulation? SPÖ und Neos prangern Verluste an

Es geht um die LKV GmbH, eine Tochter der Landeswohnungsgenossenschaft Lawog und des Vamed-Konzerns, die Spitalsliegenschaften an die Gesundheitsholding des Landes (OÖG) vermietet. Vor acht bis zehn Jahren habe die LKV Verluste aus Zinsgeschäften bzw. einem Swap in Höhe von 12,5 Millionen Euro verzeichnet. Abgedeckt worden seien diese Verluste seither über höhere Mietzahlungen der OÖG, also der Steuerzahler, berichtete das Online-Medium "zackzack". "Schockiert" zeigte sich gestern SP-Gesundheitssprecher Peter Binder, er verlangte "volle Aufklärung". Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer sprach von einem "weiteren Beispiel für Missmanagement der Landesregierung".

Eine Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander wurde von der OÖG beantwortet: Ein Gutachten habe ergeben, dass kein Nachteil für die Holding entstanden sei und sämtliche Sorgfalts- und Informationspflichten eingehalten worden seien.