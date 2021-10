Die letzte schwarz-blaue Verhandlungsrunde stieg gestern nicht mehr im Bildungshaus St. Magdalena, sondern gleich im Linzer Landhaus – auch ein Signal, dass das Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ bereits so gut wie finalisiert war. Heute soll das Paket in den Parteigremien abgesegnet werden, die ÖVP plant zudem noch eine Pressekonferenz, am Donnerstag werden die Koalitionspartner ihr Programm dann aller Voraussicht nach gemeinsam präsentieren.