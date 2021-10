Die letzte Koalition mit Freiheitlichen in Österreich

Die schwarz-blaue Landeskoalition, die in Oberösterreich ihre Fortsetzung findet, ist die bislang letzte, in der eine Zusammenarbeit mit der FPÖ paktiert wird. Zwar werden aufgrund des Proporzsystems weiter auch SPÖ und Grüne mit je einem Sitz in der Landesregierung vertreten sein; ihnen steht aber eine siebenköpfige VP/FP-Mehrheit gegenüber. In sieben Ländern regieren Koalitionen unterschiedlicher Färbungen.

Regierungszusammenarbeit in den Ländern

Die Absoluten

Nur in zwei Ländern regiert eine Partei mit absoluter Mandatsmehrheit: in Niederösterreich und im Burgenland. Im Burgenland wurde 2020 zudem die abgesehen von Oberösterreich einzige Landeskoalition mit FP-Beteiligung beendet. Nach der Ibiza-Affäre kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) die Zusammenarbeit auf, die sein Vorgänger Hans Niessl mit den Freiheitlichen eingegangen war. Bei der vorgezogenen Landtagswahl im Jänner 2020 schaffte Doskozils SPÖ die absolute Mehrheit und regiert seither allein.

Die derzeit einzige Landeshauptfrau Österreichs, Johanna Mikl-Leitner (VP), konnte bei der Landtagswahl 2018 an die "schwarzen" Erfolge der Pröll-Ära anknüpfen und die absolute VP-Mehrheit im Landtag verteidigen. Nur noch Niederösterreich sieht neben Oberösterreich bei der Besetzung der Regierungsämter einen Parteienproporz vor. Neben sechs VP-Mitgliedern sitzen zwei SP- und ein FP-Vertreter in der Landesregierung; Mikl-Leitner schloss mit beiden Parteien Arbeitsübereinkommen.

Für die Grünen galt – neben Oberösterreich zwischen 2003 und 2015 – bis vor einem Jahr Wien als "Modell". Michael Häupl (SP) hatte 2010 die absolute SP-Mehrheit verloren und ging die erste rot-grüne Landeskoalition ein, die zehn Jahre hielt. Häupl-Nachfolger Michael Ludwig beendete diese nach der Wahl 2020, obwohl die Grünen ihr bislang bestes Ergebnis einfuhren. Ludwig entschied sich für die Zusammenarbeit mit den Neos.

In der Steiermark hatte die SPÖ mit Franz Voves 2005 erstmals die ÖVP überholt. Er begründete mit der ÖVP die sogenannte "Reformpartnerschaft". Nach der Wahl 2015, obwohl Erster, überließ Voves Hermann Schützenhöfer (VP) den Landeshauptmannposten. Die schwarz-rote Koalition besteht auch nach der Wahl 2019 weiter.

In Kärnten ist eine rot-schwarze Koalition am Werk, nachdem die SPÖ mit Landeshauptmann Peter Kaiser die Landtagswahl 2018 klar gewonnen hatte und der Proporz abgeschafft war.

Die schwarz-grüne Westachse

Vorarlberg, Tirol und auch Salzburg – die Länder, die die sogenannte "Westachse" bilden – stehen seit Jahren für stabile Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen. 2013 schlossen die beiden Parteien den ersten Tiroler Koalitionspakt, 2014 folgte die schwarz-grüne Koalition in Vorarlberg. Beide Kooperationen wurden nach den jüngsten Landtagswahlen verlängert.

Nach dem Finanzskandal in Salzburg eroberte 2013 die ÖVP mit Wilfried Haslauer den ersten Platz von der SPÖ zurück. Er bildete damals eine Dreierkoalition mit Grünen und dem Team Stronach. Eine Dreierkoalition besteht in Salzburg auch seit der Wahl 2018: von ÖVP, Grünen und Neos. (bock)