"Politischer Islam will die Gesellschaft umgestalten"

"Das Ziel des politischen Islam ist es, die Gesellschaft so umzugestalten, dass sie in Widerspruch zu unseren Werten steht", fasste Mouhanad Khorchide gestern nach einem Gespräch mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer die Ziele jener zusammen, die zuletzt mit Aufmärschen in Favoriten oder als "Sittenpolizei" Schlagzeilen machten. Dabei gehe es nicht um die Masse der Muslime in Österreich, sondern um eine kleine Gruppe, die gut organisiert sei und "auf subtile Weise Einfluss nehmen will".

Wie groß diese Gruppe ist und welche Vereine betroffen sind, sei eine der ersten Fragen, die von der Dokumentationsstelle für politischen Islam untersucht werden sollen. Vergangene Woche wurde Khorchide zu deren wissenschaftlichem Leiter bestellt. Verschiedene Maßnahmen seien notwendig, um dieser "Herrschaftsideologie" entgegenzutreten, sagte Khorchide. Dazu gehöre, keine derartigen Vereine zu fördern und ihnen auch keine Bühne zu geben: "Problematisch ist, dass manche Vereine Ansprechpartner für den Staat in den Angelegenheiten der Muslime sind." Zudem müsse man für junge Migranten Strukturen schaffen, um sie nicht an Vereine des politischen Islams zu verlieren.

Die oberösterreichische ÖVP wolle bei der Förderung von Vereinen und Projekten im Integrationsbereich noch mehr Augenmerk darauf legen, ob die Akteure dem politischen Islam zuzuordnen sind, betonten Stelzer und Hattmannsdorfer. "Wir müssen wachsam sein, damit keine Parallelgesellschaften entstehen, und präventiv dagegenarbeiten", erklärte Stelzer. Man wolle nicht entlang von Vorurteilen agieren, aber auch "nichts übersehen". Integration sei ein beidseitiges Bemühen, so der Landeshauptmann: "Es muss aber auch klar sein, dass es bestimmte Erwartungen gibt, etwa das Erlernen der deutschen Sprache und das Teilen unserer Werte."

Maßnahmen gefordert

Oberösterreich wolle ein eigenes Maßnahmenpaket gegen politischen Islam schnüren, kündigte Hattmannsdorfer an. Dazu brauche es dringend konkrete Maßnahmen, die Integrationslandesrat Stefan Kaineder (Grüne) vorlegen müsse. Eine "weitaus schärfere Gangart" forderte FP-Klubobmann Herwig Mahr gestern in einer Aussendung: "Fehlende Integrationsbereitschaft muss spürbare Konsequenzen zur Folge haben." (eiba)

