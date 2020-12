Neue Gesichter bei den Grünen

Bei Oberösterreichs Grünen steigt der nächste Schritt der Vorbereitung auf die Landtagswahl 2021: Nachdem im Sommer Landesrat und Parteichef Stefan Kaineder zum Spitzenkandidaten gekürt wurde, werden morgen die Kandidaten für Landes- und Wahlkreislisten gewählt – und das auf einer Onlinelandesversammlung.

In normalen Zeiten kommen rund 350 Delegierte bei dieser Versammlung zusammen, dieses Mal werden rund 20 bis 25 Personen – alle vom Samariterbund zuvor einem Corona-Schnelltest unterzogen – im Grünen Haus in Linz die Versammlung abwickeln und die Stimmen auszählen. Abgestimmt wird per Briefwahl. Die rund 1300 Mitglieder der Grünen haben dazu Wahlzettel zugesandt bekommen.

Dass es bei den Grünen 2021 zu einer personellen Neuaufstellung auch im Landtag kommen wird, hat sich abgezeichnet: Partei-Urgesteine wie Klubchef Gottfried Hirz oder die frühere Parteichefin Maria Buchmayr haben bereits ihren Verzicht auf eine Kandidatur angekündigt. So werden auf den vorderen Plätzen viele neue Gesichter zu finden sein, unter anderem die stellvertretende Parteichefin Dagmar Engl, die Landessprecherin der Grünen Jugend, Ann-Sophie Bauer, und die stellvertretende Leiterin der Integrationsstelle des Landes, Ines Vukajlovic. Bereits Landtagserfahrung hat Severin Mayr, dazu kommt noch Rudolf Hemetsberger, der zuvor Landesgeschäftsführer der Salzburger Grünen war.

Kritik an Stelzer

Kaineder nahm gestern auch zur harschen Kritik von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) an der Bundesregierung bzw. dem Gesundheitsministerium Stellung. Dass Minister Rudi Anschober (Grüne) ein "desaströses Erbe" von seiner Vorgängerin Beate Hartinger-Klein (FP) antreten musste, sei kein Geheimnis, so Kaineder. Die Kritik Stelzers habe er "mit Erstaunen" registriert. "Ich weiß nicht, ob das nötig war, noch dazu, wenn man weiß, dass Oberösterreich wochenlang nicht gerade ein Corona-Musterschüler war. Jetzt wäre eher die Zeit, zusammenzuhalten", so Kaineder. (wb)

