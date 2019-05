Medizin-Fakultät: Drda wechselt von der Uniklinik ins Rektorat

Das hat einerseits damit zu tun, dass die laufenden Funktionsperioden der fünf Vizerektorinnen und Vizerektoren mit 30. September regulär enden; andererseits aber auch damit, dass die Kepler-Uniklinik (KUK) und die Landesspitalsgesellschaft Gespag zur oberösterreichischen Gesundheitsholding fusionieren. Mit 1. Juni 2019 nimmt deren neuer Dreiervorstand mit Franz Harnoncourt an der Spitze sowie mit den bisherigen Gespag-Vorständen Karl Lehner und Harald Schöffl offiziell seine Tätigkeit auf.

Die auffälligsten Veränderungen dürften auch die Medizin-Fakultät der JKU betreffen. Rektor Meinhard Lukas sei in "Gesprächen" über die Nachfolge der derzeitigen Medizin-Vizerektorin Andrea Olschewski, heißt es in Uni-Kreisen . Dem Vernehmen nach soll es eine bekannte Nachfolgerin geben: Elgin Drda soll ab Oktober neue Vizerektorin für Medizin werden. Sie leitet derzeit als kaufmännische Geschäftsführerin die KUK, gemeinsam mit Heinz Brock als medizinischem Geschäftsführer. Brock wird Ende dieses Jahres in Pension gehen. Harnoncourt hat bereist angekündigt, sich auch intensiv in die KUK-Geschäftsführung einbringen zu wollen.

Drda soll sich als Vizerektorin vor allem um organisatorische Aufgaben kümmern; im Vizerektorat soll ein Dreierteam mit ihr und zwei renommierten Medizinern gebildet werden.

Beide sind an der Med-Fakultät bzw. am Uni-Klinikum aktiv. Studiendekan soll Franz Fellner werden, der Leiter der Radiologie an der KUK ist auch international bekannt für seine Entwicklungen der virtuellen Anatomie. Andreas Gruber, einer der ersten ernannten Medizin-Professoren der JKU und Leiter der Neurochirurgie im Neuromed-Campus, soll in diesem Dreiervorschlag als Forschungsdekan stehen.

Senat entscheidet

Das Vorschlagsrecht für die Vizerektoren liegt beim Rektor. Die Bestätigung muss durch den 26-köpfigen Universitätssenat erfolgen, die entsprechende Sitzung wird voraussichtlich im Juni stattfinden, nächster regulärer Termin ist der 18. Juni. Tätigkeitsbeginn des neuen Vizerektoren-Teams ist der 1. Oktober 2019.

Sicher ist, dass noch jemand aus dem noch bestehenden fünfköpfigen Vizerektoren-Team ausscheiden wird. Barbara Romauer, seit Jahren Vizerektorin für Finanzen und gebürtige Salzburgerin, wird aus privaten Gründen in ihr Heimatbundesland zurückkehren.

