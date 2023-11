Land plant "Ehrenamts-Strategie"

Etliches ist bereits geschehen: Eineinhalb Jahre ist es her, dass die OÖNachrichten gemeinsam mit den freiwilligen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen im Land (u. a. Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, freiwillige Feuerwehr, Bergrettung) das "Freiwilligen-Manifest" erarbeitet haben – einen Katalog an Vorschlägen, die die Arbeit der Freiwilligen-Organisationen erleichtern würden.

Lesen Sie mehr: Das Manifest - Ein Erfolg für Oberösterreichs Freiwillige

Das Land gründete beispielsweise eine neue Servicestelle "Ehrenamt", der selbstorganisierte "Freiwilligen-Rat" hat sich konstituiert und die "Ehrenamtstage" des Landes wurden ausgeweitet und finden nun auch auf regionaler Ebene in den Bezirken statt.

In ihrer heutigen Sitzung wird die Landesregierung auf Antrag von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) die Erarbeitung einer umfassenden Ehrenamtsstrategie in Auftrag geben, die die verschiedenen Aktivitäten besser aufeinander abstimmen und neue Maßnahmen entwickeln soll. "Oberösterreich ist ein starkes Land des Ehrenamts", sagt Stelzer den OÖN. "Diese Kultur wollen wir künftig noch mehr fördern."

Freiwilligen-Strukturförderung noch offen

Die Arbeiten an der Ehrenamtsstrategie sollen binnen eines Jahres abgeschlossen sein. Weiter debattiert werden muss dabei wohl auch über die sogenannte "Freiwilligen-Strukturförderung", eine zentrale Forderung der Freiwilligen-Organisationen, die noch nicht erfüllt ist. Dabei geht es um Unterstützung der öffentlichen Hand für hauptamtliche Mitarbeiter in den Organisationen, die sich um die Rekrutierung, die Betreuung und das Halten ehrenamtlicher Mitarbeiter in den Regionen kümmern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.