Land Oberösterreich weitet Rekrutierung von Pflegekräften auf fünf weitere Länder aus

Pflegekräfte werden in fünf weiteren Ländern gesucht

Die Partnerschaft mit der philippinischen Trinity-University weist erste Erfolge auf: Nachdem in der ersten Jahreshälfte bereits 120 neue Pflegekräfte aus Südostasien für oberösterreichische Pflegeeinrichtungen rekrutiert werden konnten, werden im vierten Quartal 100 weitere ins Bundesland geholt werden können. Laut Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) liege in der gezielten Anwerbung von Pflegekräften aus Drittstaaten einer "der Schlüssel, um dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel zu begegnen".

Auch deshalb wird das Projekt in Zukunft ausgeweitet. Man sei bereits auf der Suche nach Partnereinrichtungen in den Ländern Nordmazedonien, Indien, Indonesien, Kolumbien und Brasilien. Die Länder seien nicht auf der "Black-List" der Weltgesundheitsorganisation und würden den Export von Pflegekräften aktiv fördern. Beim Zeitplan gibt Hattmannsdorfer sich vage, es würde "Zeit brauchen, um geeignete Partner" in den jeweiligen Ländern zu finden.

Neue Meldestelle

Dazu soll laut Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander der bisher aufwändige Anerkennungsprozess erleichtert werden. Behörden würden bei Anträgen für Rot-Weiß-Rot-Karten dazu angehalten werden, Pflegekräfte bei der Terminvergabe zu priorisieren. Auch eine zentrale Meldestelle soll eingerichtet werden, um genügend Ressourcen für notwendige Anerkennungen bereitstellen zu können.

Die Kooperation mit ausländischen Universitäten soll zudem erweitert werden. Neben Deutschkursen werden angehende Pflegekräfte auf das österreichische System gezielt vorbereitet. In der Vergangenheit sei es hin und wieder vorgekommen, dass "Vorstellungen über Oberösterreich sich für Pflegekräfte nicht bewahrheitet hätten", sagt Projektleiter Christoph Jungwirth. Damit gemeint seien etwa gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger