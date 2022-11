Kepler-Klinikum: Betriebsrat ruft zu Versammlungen

Diese finden nun in 27 nach Arbeitsbereichen unterteilten Teil-Betriebshauptversammlungen statt. Bis 19. Jänner will Freudenthaler die Stimmung unter den Beschäftigten am Med Campus ausloten. Die ersten Versammlungen fanden bereits statt.

"Wir haben die Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob sie das Gefühl haben, dass Entlastungsmaßnahmen mittlerweile bei ihnen angekommen sind", berichtet Freudenthaler den OÖN aus diesen ersten Versammlungen (unter anderem mit den Beschäftigten der Abteilungen Interne 1, 2 und 3). "Alle Hände sind unten geblieben." Nach der großen Betriebsversammlung im Juni im Design Center seien nun auch in den ersten Teil-Betriebsversammlungen "weitere gewerkschaftliche Maßnahmen" gefordert worden, sagt er. Mit einer abschließenden Bewertung will Freudenthaler aber noch bis 19. Jänner warten.

"Das geht in Richtung Streik"

Was wären "weitere gewerkschaftliche Maßnahmen"? "Das geht in Richtung Streik und Streikschulungen, wenn nicht große Schritte passieren", sagt Freudenthaler.

Die Stimmung am Kepler-Klinikum ist seit geraumer Zeit höchst angespannt. Der Betriebsrat beklagt seit Monaten Personalmangel im Klinikum sowie wegen Personalmangels gesperrte Betten.

KUK-Geschäftsführer Franz Harnoncourt hatte zuletzt im OÖN-Gespräch gesagt, die Spitalsführung habe bereits "konkrete Maßnahmen" zur Entlastung gesetzt. Auch andere "Spitäler in Österreich und Europa" seien mit ähnlichen Problemen konfrontiert.