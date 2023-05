Karl Frais ist tot

Karl Frais absolvierte ein Doktoratsstudium der Germanistik, Sportwissenschaft und Soziologie in Salzburg. Sein beruflicher Werdegang führte ihn von 1977 bis 1980 als Leiter der Wohnbauberatung der WAG Linz und später als Sekretär und Büroleiter des früheren sozialdemokratischen Landeshauptmann-Stellvertreters Karl Grünner in die Landespolitik. Diese Positionen ermöglichten es ihm, seine Leidenschaft für Soziales und faire Bildungschancen für jedes Kind in guten Schulen in die Tat umzusetzen.

Von 1991 bis November 2011 bekleidete Karl Frais die wichtige Funktion des Klubvorsitzenden der SPÖ im Landtag Oberösterreichs. Seine Expertise sowie seine Empathie für die Menschen waren über Parteigrenzen hinweg hochgeschätzt. Karl Frais war ein Gestalter, ein sozialer und demokratischer Humanist.

Darüber hinaus engagierte sich Karl Frais vielfach ehrenamtlich, u.a. als Präsident der Naturfreunde Österreich.

Für seine außergewöhnlichen politischen und ehrenamtlichen Verdienste um die Republik Österreich wurde Karl Frais im Jahr 2012 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Diese hohe Anerkennung würdigt seinen Einsatz für ein faires Miteinander.

Karl Frais hinterlässt seine Frau und einen Sohn.

SPÖ OÖ-Vorsitzender Landesrat Michael Lindner würdigt den Verstorbenen als großen Menschen- und Naturfreund:

"Mit Karl Frais verlieren wir eine führende Persönlichkeit in der oberösterreichischen Sozialdemokratie, die uns als treuer Freund und kluger Ratgeber fehlen wird. Sein Vermächtnis für faire Bildungschancen und ein respektvolles Miteinander werden wir in seinem Sinne in unserem Engagement weitertragen. Mit Leidenschaft und Bedacht - so wie er es uns, viele Jahre als einer unserer Großen, vorgelebt hat.

