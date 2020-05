Kaineder: Staatshilfe für AUA nur bei Klimaschutz

Die Politik könne nicht auf klimaschädlichen Kurzstreckenflügen beharren, meinte er in einer Aussendung.

Die Zukunft der Flugbranche liege eindeutig in der Langstrecke, so Kaineder, der auch Umweltlandesrat in Oberösterreich ist. Die Kurzstrecke werde in einem klimafitten Verkehrssystem von der Bahn bedient. In Hinblick auf die Verhandlungen mit der Lufthansa meinte er: "Für eine AUA, die das Problem der Klimakrise verschärft, kann ich mir keine Staatshilfe vorstellen. Frankreich hat vorgezeigt, dass es möglich ist, bei Rettungspaketen klare Klimaschutzziele zu vereinbaren."

