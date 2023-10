Ab 2024: Land Oberösterreich verordnet sich Schuldendeckel

Ab 2024 soll Oberösterreichs Landesbudget durch einen neuen "Schuldendeckel" auf solidem Kurs gehalten werden. Der Schuldenstand soll demnach 25 Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen des Landes nicht überschreiten. Das gaben gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) in einer Pressekonferenz bekannt.

Wissenschaftlichen Flankenschutz leistete dem schwarz-blauen Duo Ökonom Teodoro Cocca von der Linzer Johannes Kepler Universität, der in die Erarbeitung der Kriterien für den Schuldendeckel eingebunden war. "Schulden sind per se nichts Schlechtes – es sei denn, sie überschreiten die finanzielle Leistungskapazität des Landes", sagte Cocca.

Damit das nicht geschieht, sieht der neue Mechanismus vor, dass die Politik handeln muss, sobald die Marke von 90 Prozent der Schuldenobergrenze erreicht ist. Dann müsse es Maßnahmen geben, die geeignet sind, um innerhalb von fünf Jahren wieder auf einen Wert von 80 Prozent der Schuldenobergrenze zu kommen, erläuterte Cocca.

"Keine Fantasiezahlen"

"Wir haben uns bei diesen Kriterien nicht an Fantasiezahlen orientiert, sondern daran, was das Land früher schon imstande war, an Schulden abzubauen", sagte Cocca, der den neuen Stabilitätsplan lobte. Er sei national einzigartig und halte international den Vergleich mit finanzpolitisch besonders soliden Regionen wie etwa dem Kanton Zürich stand, betonte der Schweizer Cocca.

Mit dem Schuldendeckel, der noch heuer im Landtag beschlossen werden soll, schlägt die schwarz-blaue Landeskoalition ein neues Budgetkapitel auf. Am Beginn der Ära Stelzer, 2017, hatte man sich auf einen Sanierungskurs verständigt mit einem Nulldefizit als Vorgabe. Bis 2019 gelang es, rund 500 Millionen Euro an Schulden abzubauen. Dann kamen die Pandemie, Russlands Krieg in der Ukraine, Energiekrise und Teuerung – das Ziel, keine neuen Schulden mehr zu machen, wurde bereits 2020 ausgesetzt.

Vor wenigen Wochen haben ÖVP und FPÖ angekündigt, kein Nulldefizit mehr anzupeilen. Es sei "nicht mehr realistisch" angesichts der gegenwärtigen Krisen. Stattdessen stellte man einen neuen Stabilitätsplan in Aussicht, den man am Dienstag präsentierte. "Wir wollen stabile Finanzen. Aber ein dogmatisches Festhalten an einer Nullschulden-Politik wäre für die Menschen und den Standort nicht gut", sagte Landeshauptmann Stelzer. Man wolle einen Weg einschlagen, "der uns geplant und strukturiert in Richtung eines ausgeglichenen Haushalts führt", betonte Landeshauptmann-Stv. Haimbuchner.

Skepsis bei der Konkurrenz

Die politische Konkurrenz reagierte auf die schwarz-blaue Ankündigung weniger begeistert: Stelzers Schuldendeckel werde die Gemeinden weiter unter Druck setzen, sagte SP-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu. "Unsere Städte und Gemeinden zahlen bereits jetzt fast 500 Millionen Euro mehr an das Land, als sie von diesem zurückerhalten", kritisierte Engleitner-Neu.

Schwarz-Blau habe eine "Schuldenbremse light" beschlossen, sagte Grünen-Klubchef Severin Mayr. Er kritisierte, dass bisher lediglich Eckpunkte bekannt wären und warnte davor, dass unter dem Deckmantel einer Schuldenbremse "schwarz-blaue Kürzungspolitik" betrieben würde, vor allem bei Investitionen in den Klimaschutz.

Auch die Neos reagierten skeptisch. Man bekenne sich zum Abbau von Schulden, sagte Neos-Klubchef Felix Eypeltauer. Das müsse aber mit Sensibilität erfolgen. "2018 ist von Schwarz-Blau die Gratis-Nachmittagsbetreuung abgeschafft worden, wodurch Tausende Kinder von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet wurden. Da ist zum Schuldenrucksack ein Bildungsdefizit dazugekommen", sagte Eypeltauer.

Schuldendeckel

Der neue Schuldendeckel sieht vor, dass der Schuldenstand des Landes 25 Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen nicht überschreiten darf.

Gegenwärtig betragen die Gesamteinnahmen rund acht Milliarden Euro, die Schuldenobergrenze liegt demnach bei zwei Milliarden.

Mit seinen rund 1,2 Milliarden Euro an Finanzschulden liegt Oberösterreich aktuell rund 800 Millionen Euro unter dieser Grenze.

