Wahlerfolg für VP-Wallner im Ländle, aber keine Absolute

Die leise Hoffnung der Volkspartei, im traditionell konservativen Vorarlberg eine Absolute zu erzielen, wurde enttäuscht. Landeshauptmann Markus Wallner konnte zwar knapp zwei Prozentpunkte auf 43,6 Prozent zulegen, für eine Alleinregierung reicht es aber nicht. "Luft nach oben gibt’s immer, aber ich bin rundum zufrieden", sagte er am Wahlabend. Die Konkurrenz sei mit zwölf Listen groß gewesen.

Aus Wien kam Lob. "Ich gratuliere Landeshauptmann Markus Wallner und der Vorarlberger Volkspartei zu diesem großartigen Ergebnis", sagte VP-Chef Sebastian Kurz.

Wallner sah im Ergebnis eine Bestätigung für die bisherige Regierungsarbeit. Seit 2014 regiert die ÖVP in Vorarlberg mit den Grünen. Das Projekt sei auf zehn Jahre angelegt, das Ergebnis spreche für eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit, war gestern zu vernehmen.

Bestes Ergebnis

Über das bisher beste Grünen-Ergebnis kann sich der Juniorpartner freuen. Die Ökopartei baute ihr Rekordergebnis von 2014 weiter aus und kommt auf 18,8 Prozent. Es werde ihm eine Freude sein, mit dem Herrn Landeshauptmann zu verhandeln, sagte Grünen-Landeschef Johannes Rauch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Ländle wieder eine schwarz-grüne Zusammenarbeit geben werde, sei jedenfalls höher als im Bund. Schneller werde die Regierungsbildung auf alle Fälle gehen.

Grünen-Chef Werner Kogler freute sich mit Rauch. Die Aufwärtsbewegung der Grünen werde eindrucksvoll fortgesetzt.

Der große Verlierer sind wie schon bei der Nationalratswahl die Freiheitlichen: Sie verloren fast zehn Prozentpunkte und kamen mit 14 Prozent auf Platz drei. Es sei eine "schmerzliche Niederlage", räumte Landesparteichef Christof Bitschi ein. Er hoffe, dass nach den Turbulenzen im Bund die FPÖ in Vorarlberg bei der nächsten Wahl wieder besser abschneiden werde.

In der SPÖ war man zufrieden, dass ein Plus davorsteht. 2014 hatten die Sozialdemokraten in Vorarlberg ihr bundes- und landesweit schlechtestes Ergebnis mit 8,8 Prozent erzielt. Gestern erhielten sie 9,5 Prozent. Vorarlbergs Landesparteichef Martin Staudinger sprach gar von einer "historischen Trendwende". Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gratulierte, dass nach 15 Jahren der Abwärtstrend der SPÖ in Vorarlberg gestoppt worden sei.

"Wir feiern", freute sich Neos-Chefin Sabine Scheffknecht. Ihre Partei erhält mit 8,5 Prozent und drei Mandaten Klubstatus im Landtag. Dass die Neos eine Alternative als Koalitionspartner sind, sieht sie nicht. Sie gehe von einer Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition aus.

Schwach war die Wahlbeteiligung: Sie lag nur bei 61 Prozent.

