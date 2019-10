Grüne stürzen Blaue vom zweiten Platz

Die politische Stimmungslage ist zwei Wochen nach der Nationalratswahl unverändert: Die Grünen setzen auch im Ländle ihren Siegeszug fort, die Blauen müssen eine weitere bittere Niederlage verkraften. Bei der Vorarlberger Landtagswahl eroberten die Ökos erstmals den zweiten Platz im westlichsten Bundesland.

Für Parteichef Johannes Rauch, der bereits seit 1997 den Vorarlberger Grünen vorsteht, ist es ein krönender Abschluss seiner politischen Karriere. "Das Sahnehäubchen ist, dass wir die FPÖ überholt haben. Als ich 2000 in den Landtag kam, standen wir bei sechs Prozent, die FPÖ bei 27. Das hat sich dramatisch verschoben", freute sich Rauch. Dabei sei die Ausgangslage für seine Partei als kleinerem Koalitionspartner keine einfache gewesen. Dennoch habe man das Ergebnis der letzten Wahl nochmals ausbauen können.

FP-Spitzenkandidat Christof Bitschi war der Wahlverlierer. Er musste mit den Freiheitlichen kräftige Verluste hinnehmen. Bild: APA

Dass die Grünen den zweiten Platz erobern konnten, hängt auch mit dem schwachen Abschneiden der FPÖ zusammen. Wegen ihres liberalen Kurses waren die Freiheitlichen lange erfolgreich im Ländle. Doch nun mussten sie die Zeche auch für die bundespolitischen Skandale von Ibiza bis zur Spesenaffäre zahlen. Sie verloren rund 40 Prozent ihrer früheren Wähler und fielen auf den dritten Platz zurück. Seit 1994 waren die Blauen in Vorarlberg fast durchgängig zweitstärkste Kraft gewesen, nur 2004 hatten sie als Folge der Regierungsbeteiligung im Bund noch höhere Verluste erlitten.

> Video: Vorarlberg-Wahl: FPÖ-Absturz, Grüne hinter VP auf Platz

Konsequenzen ja oder nein

FP-Obmann Norbert Hofer lobte den 28-jährigen Landesparteichef Christof Bitschi als den "richtigen Mann". Er habe trotz des heftigen Gegenwinds mobilisieren und ein stabiles Ergebnis erzielen können. Bitschi verhehlte seinen Ärger nicht: Er persönlich werde "ganz sicher keine Konsequenzen ziehen", sagte er. Doch müsse es auf Bundesebene welche geben. Konkreter wurde er aber nicht.

> Video: Landtagswahl Vorarlberg 2019 - Fakten-Reaktionen-Analysen in der Journalistenrunde

Für die Grünen haben die Zugewinne auch positive Auswirkungen in der Länderkammer. Als zweitstärkster Fraktion steht den Ökos ein Sitz zu. Die Freiheitlichen müssen ihr Mandat abgeben, die Grünen werden damit künftig drei Bundesräte stellen (Oberösterreich, Wien, Vorarlberg). Erwartet wird, dass nach der Steiermark-Wahl am 24. November ein weiterer Vertreter in die Länderkammer entsendet werden kann, damit hätten die Grünen wieder Fraktionsstärke.

Martin Staudinger, SP-Spitzenkandidat, darf sich über eine Trendwende freuen. Erstmals seit langem gab es wieder ein rotes Plus. Zugewinne verzeichneten auch die Neos (im Bild Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht). Bild: APA

Auch im Nationalrat geht die grüne Aufbauarbeit weiter. Heute kommen die 26 grünen Nationalratsabgeordneten zu einer Klausur zusammen. Es wird damit gerechnet, dass Parteichef Werner Kogler dabei auch sein Sondierungsteam für Gespräche mit der ÖVP präsentieren wird. Erwartet wird, dass neben Kogler noch Oberösterreichs Rudi Anschober, die Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein, Öko-Expertin Leonore Gewessler sowie ein Vertreter aus Westösterreich dabei sein werden. Gehandelt werden die Tiroler Soziallandesrätin Gabriele Fischer oder der gestrige Wahlsieger Johannes Rauch.

Rauch wird auf jeden Fall über eine schwarz-grüne Koalition verhandeln. Er hofft auf eine Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit in Vorarlberg. (gana)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.