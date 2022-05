Tritt Van der Bellen wieder an? Wiederkandidatur der Amtsinhaber ist die Regel

Nur eines der bisher acht direkt gewählten Staatsoberhäupter verzichtete: Kurt Waldheim im Jahr 1992, nachdem die Diskussion über seine NS-Vergangenheit 1986 große Gräben aufgerissen hatte. Theodor Körner starb in der ersten Periode.Wien. 13 Amtsperioden (inklusive der am 26. Jänner 2023 endenden ersten von Alexander Van der Bellen) gab es seit Einführung der Direktwahl im Jahr 1951. Diese bestritten acht Bundespräsidenten. Fünf von ihnen traten ein zweites Mal an - und alle mit Erfolg.

Sie wurden nicht nur noch einmal gewählt, sondern bekamen bei der zweiten Wahl auch größere Zustimmung als bei der ersten - vor allem ab Rudolf Kirchschläger. Der Parteifreie ging - nachdem ihn 1974 die SPÖ nominiert hatte - bei seiner zweiten Kandidatur als gemeinsamer Kandidat von SPÖ und ÖVP ins Rennen. Ab dieser Wahl 1980 verzichtete, anders als vorher, die jeweils andere Traditionspartei auf einen eigenen Kandidaten bei einer Wiederkandidatur des amtierenden Bundespräsidenten.

Der sehr beliebte und geachtete Kirchschläger stellte bei seiner zweiten Wahl mit 79,87 Prozent (nach 51,66 Prozent 1974) denn auch den Hofburg-Rekord auf. Heinz Fischer kam dem bei seiner Wiederwahl 2010 mit 79,33 Prozent zwar sehr nahe - dies aber mit dem Wermutstropfen der bisher mit Abstand geringsten Wahlbeteiligung von nur 53,57 Prozent. Denn die ÖVP hatte ihm unter Hinweis auf seine Karriere als SPÖ-Politiker die Unterstützung versagt. Obwohl Fischer gleich bei Amtsantritt die Parteimitgliedschaft ruhend gestellt hatte und bei der Zweitbewerbung als parteiunabhängiger Kandidat auftrat.

Ähnlich war es zuvor Thomas Klestil ergangen - der nach der ÖVP-Nominierung im Jahr 1992 sechs Jahre später ebenfalls als Unabhängiger (unterstützt durch ein ÖVP-Personenkomitee) antrat. Von der SPÖ wurde auch er nicht unterstützt, und so fiel sein Wiederwahlergebnis zwar höher aus, aber mit 63,42 Prozent weit geringer als das Kirchschlägers.

Mit deutlich unter 60 Prozent mussten sich auch bei ihrer Wiederwahl Adolf Schärf (55,41 Prozent im Jahr 1963) und Franz Jonas (52,78 Prozent im Jahr 1971) zufriedengeben. Denn damals nominierte die ÖVP immer auch dann Gegenkandidaten, wenn die Bundespräsidenten sich für eine zweite Periode bewarben. Jonas' Gegenkandidat bei der Wiederwahl war übrigens Kurt Waldheim, der es erst beim zweiten Versuch 1986 in die Hofburg schaffte.

FPÖ mit eigenem Kandidaten

Van der Bellen wurde - im Wahlmarathon 2016 - am 4. Dezember 2016 mit 53,79 Prozent ins Amt gewählt, im Stechen gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Dieser verzichtet heuer auf eine neuerliche Bewerbung - hat eine solche aber für 2028 in Aussicht gestellt. Dann kann Van der Bellen, wenn er eine zweite Periode absolviert hat, nicht mehr antreten. Die FPÖ will allerdings jedenfalls einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken. ÖVP und SPÖ haben bereits mehrfach wissen lassen, dass sie im Fall der Wiederkandidatur Van der Bellens heuer nicht dabei sind - und die Neos wollen Van der Bellen unterstützen.