SPÖ, FPÖ und Liste Pilz sind sich einig: Verbot für Großspenden an Parteien

Großspenden an Parteien werden bereits in diesem Nationalratswahlkampf der Vergangenheit angehören. SPÖ, FPÖ und Liste Pilz einigten sich am Sonntag auf ein rigides finanzielles Korsett für die Parteien.

Spendengrenze: Keine Partei darf pro Kalenderjahr mehr als 750.000 Euro an Spenden erhalten, Einzelspenden von über 7500 Euro werden untersagt. Am härtesten treffen die Änderungen wohl die ÖVP. Unter VP-Obmann Sebastian Kurz sprudelten die Einnahmen. Allein Porr-Großaktionär Klaus Ortner und KTM-Chef Stefan Pierer hatten jeweils mehr als 430.000 Euro der ÖVP gesponsert, insgesamt erhielt die Volkspartei 4,4 Millionen Euro an Wahlkampfspenden. Die SPÖ kam im Vergleich dazu auf 560.000 Euro an Spenden.

Auch die bisher geläufige Praxis, die Beträge zu stückeln, wird erschwert. Mussten bisher Zuwendungen ab 51.000 Euro dem Rechnungshof gemeldet werden, so sinkt der Rahmen auf 2500 Euro.

Schlupflöcher: Hintertüren bleiben offen. Wenn Firmen in Parteizeitungen inserieren und Sponsoring betreiben, gilt keine Deckelung. Umgehungskonstruktionen, wie sie zuletzt bei SP-Pensionisten und Gewerkschaftern bekannt geworden waren, bleiben wegen der formalen Trennung zur Partei erlaubt. Die "nicht-territorialen Gliederungen" der Parteien, hier vor allem die VP-Bünde, sollen hingegen ihre Finanzen im Rechenschaftsbericht der Partei veröffentlichen müssen.

Neue Parteien: Ein Team Stronach, aber auch die Neos, die vom Industriellen Hans Peter Haselsteiner eine Anschubfinanzierung erhalten hatten, hätten es mit dem neuen Gesetz deutlich schwieriger. Neue Parteien dürfen im ersten Jahr ihres Antretens 1,5 Millionen Euro an Spenden erhalten. Einzelspenden werden mit 37.500 Euro limitiert.

Sanktionen: Im Wahlkampf 2017 hatte die ÖVP die Wahlkampfkostenobergrenze von sieben Millionen Euro gesprengt und 13 Millionen ausgegeben, die FPÖ kam auf 10,7 Millionen. Bisher war dafür eine Geldstrafe von bis zu 25 Prozent des Überziehungsbetrages zu zahlen. Dieser Sanktionsrahmen wird gestaffelt erhöht und kann künftig bis zu 150 Prozent betragen. Hätte das Gesetz schon 2017 gegolten, dann hätte die ÖVP sechs Millionen Euro Strafe gezahlt, berechnete die SPÖ. Zahlen von Personenkomitees werden in die Obergrenze eingerechnet.

Kontrolle: Der Rechnungshof erhält keine Einsichtsrechte in die Parteifinanzen. Stattdessen soll der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat im Kanzleramt ein Gutachten über die Plausibilität der Wahlkampfkosten einholen.

Klubförderung: Diese wird um bis zu drei Prozent erhöht, wenn der Frauenanteil in der Fraktion über 40 Prozent liegt.

Alle Änderungen sollen diese Woche im Parlament beschlossen werden und bereits ab 9. Juli in Kraft treten. (gana)

Reaktionen: „Ein Schnellschuss“

Das größte Manko bleiben die Kontrollrechte. Der Experte für Parteifinanzen Hubert Sickinger nannte die gestern publizierte Einigung einen „Schnellschuss“. Er vermisst eine Verschärfung der Kontrollen – etwa durch den Rechnungshof. Zudem befürchtet er, dass aufgrund der niedrig angesetzten Spendenobergrenze Umgehungskonstruktionen geschaffen werden könnten.

Ein Sprecher des Rechnungshofs zeigte sich enttäuscht: Dies sei keine grundlegende Reform, die Kontrollen seien nicht ausreichend verschärft worden.

Kritik kam von der ÖVP. SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt würden einander helfen, weiter Wahlkampfausgaben in Vereinen zu verstecken, sagte VP-Generalsekretär Karl Nehammer. Die Neos ärgerten sich über die mangelnde Transparenz. Die SPÖ freute sich über saubere Parteifinanzen. FP-Obmann Norbert Hofer sprach von einer Kulturwende.