SP-Chef Babler tritt nur auf der Bundesliste an

Am Montag wurde bekannt, dass in Oberösterreich SP-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner die Landesliste anführen wird, in Wien tritt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures als Nummer eins an. Am Dienstag verkündete die steirische SPÖ, dass Ex-Klubchef Jörg Leichtfried Nummer eins auf der Landesliste wird. In Vorarlberg wurde Antonio Della Rossa neu aufgestellt. SP-Vorsitzender Andreas Babler führt als Spitzenkandidat die Bundesliste an. Die niederösterreichische SPÖ hat bereits im Herbst mit dem Gewerkschafter Rudolf Silvan ihren Spitzenkandidaten designiert. Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner war 2019 auch in Wien Listenerste.

