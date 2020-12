Skigebiete könnten trotz Lockdowns öffnen

Falls die Option da sei, "streben wir an, die Skilifte in Betrieb zu nehmen", sagt Christian Pucher, Sprecher des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (VP), den OÖNachrichten. Bei der Videokonferenz zwischen Bund und Ländern am Freitagnachmittag soll es nicht nur um den dritten harten Lockdown gehen, sondern auch um die Möglichkeit, die Skigebiete trotzdem zu öffnen. Dem Vernehmen nach könnte der Bund den Ländern die Entscheidung und damit auch die Verantwortung überlassen.

Aus dem Büro von Haslauer heißt es, dass man der Bevölkerung eine Möglichkeit geben wolle, sich zu bewegen und aktiv zu sein - in einer Zeit, wo sonst fast alles geschlossen ist. Außerdem, so Pucher, habe die Seilbahnwirtschaft schon im Sommer bewiesen, dass sie den Betrieb mit perfekten Sicherheits- und Präventionskonzepten durchführen könne.

Aus dem Büro des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer (VP) heißt es auf Anfrage, dass es dazu derzeit "intensive Überlegungen" gebe.

