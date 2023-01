"Respektlos": Klima-Kleberin liefert sich Schlagabtausch mit Plakolm

Die Organisation „Letzte Generation“ hat gestern eine „Welle“ an Störaktionen in Wien gestartet. Zum Auftakt wurden Straßen vor Schulen blockiert - und damit zahlreiche Autofahrer verärgert. Martha Krumpeck ist eine der Aktivistinnen. Am Montagabend war sie zu Gast in der "ZiB 2". Gegenüber nahm VP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm Platz.

Das Verhalten von Klimaaktivisten, die Lebensmittel auf Bilder in Museen werfen oder durch Klebeaktionen Straßen blockieren, sei "respektlos", unterstrich Plakolm im ORF-Studio. "Respektlos gegenüber den Menschen, die täglich in die Arbeit fahren, und Polizisten, die damit ein weiteres nervenaufreibendes Theater regeln müssen. Aber auch gegenüber Steuerzahlern, weil sie für die Polizeieinsätze, die Schäden und nötige Sicherheitsinfrastruktur in Museen zahlen müssen."

Als Mitbegründerin der "Letzten Generation" lieferte Martha Krumpeck prompt Gegenargumente. "Wissen Sie, was respektlos ist?", sagte sie im TV zu ihrer Kontrahentin. "Wenn man jungen Menschen sagt: 'Eure Zukunft ist uns wichtig', und dann einfach weiterwurschtelt, und die Welt in eine Klimakatastrophe schlittern lässt", sagte Krumpeck.

"Wollen uns nicht beliebt machen"

Die junge VP-Politikerin sieht das freilich anders. Sie bezeichnete die "Klima-Kleberei" als Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Viele junge Menschen würden sich durch die Aktionen kopfschüttelnd von der Bewegung abwenden. "Diese Aktivisten gewinnen keinen Zentimeter, indem sie die Bevölkerung terrorisieren", sagte Plakolm.

Klimaaktivistin Krumpeck hatte bereits einen Konter parat. Der Klimaschutz sei "kein Beliebtheitswettbewerb". Die Politik habe die Fridays For Future-Bewegung jahrelang komplett ignoriert. Krumpeck wurde auch emotional. "Wir wollen Menschen aufrütteln, wie der Feueralarm auf einer brennenden Erde", sagte sie. Es sei "eine Schande, dass es notwendig ist, sich gemeinsam auf die Straßen zu kleben, damit die Menschen aufwachen und verstehen, in welch unvorstellbare Katastrophe wir schlittern."

Die Diskussionen in voller Länge:

Aktionen in Linz geplant

Bei den Verkehrsblockaden am Montag dürfte es nicht bleiben. „Wir kommen morgen wieder“, teilte die „Letzte Generation“ nach dem Ende der Blockaden gestern Vormittag auf der Social-Media-Plattform Twitter mit. Für den Rest der Woche kündigten die Aktivisten weitere Proteste in der Hauptstadt an. Auch in Linz, Graz und Innsbruck soll es Störaktionen geben.

