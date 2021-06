Ab 1. Juli: Maskenpflicht in der Gastronomie und Sperrstunde fällt

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt österreichweit bei unter 15, 400.000 Tests werden pro Tag durchgeführt, mehr als vier Millionen Menschen sind zumindest einmal geimpft: Zu Beginn der Pressekonferenz legte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Zahlen vor, und gab die geplanten Lockerungen ab 1. Juli bekannt:

Die Sperrstunde fällt: Nachtgastronomie, Hochzeiten, Veranstaltungen sind in vollem Umfang möglich. "Es kann wieder getanzt und gefeiert werden", sagte Kurz.

Keine Einschränkungen bei Großveranstaltungen: Es gibt keine Maskenpflicht und keine Kapazitätsgrenzen mehr.

Kein Ein-Meter-Abstand mehr

Testpflicht entfällt für unter 12-Jährige in den Ferien, "um eine Erleichterung für Familien zu schaffen", sagte Gesundheitsminister Mückstein (Grüne).

Abschied von FFP2-Maske: Kurz verkündete die Rückkehr zum Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Verkehr und im Handel. Nur in Krankenhäusern bzw. in der Pflege müssen noch FFP2-Masken getragen werden. In der Gastronomie fällt die Maskenpflicht, auch für das Personal.

Ab 22. Juli ist keine Gastro-Registrierung mehr erforderlich.

Welche Corona-Schutzmaßnahmen angesichts der zuletzt sehr positiven Entwicklung der Zahlen wann zurückgenommen werden, berichten Kanzler Sebastian Kurz und Tourismusministerin Monika Köstinger (beide ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (beide Grüne) sowie der Vizerektor der Meduni Wien, Oswald Wagner.

Ende der FFP2-Masken?

Die Masken-Vorgaben dürften gelockert werden. Mit 10. Juni ist die FFP2-Pflicht im Freien (also etwa auf Haltestellen, Märkten etc.) bereits gefallen, aber im Innenbereich, auch im Handel und der Gastronomie, blieb sie. Denkbar ist eine Rückkehr zum einfachen Mund-Nasen-Schutz (beispielsweise OP-Maske) mit 1. Juli. Außerdem hofft der Handel auf ein Ende der 10 m2-Regelung, also die Möglichkeit, wieder mehr Kunden in die Geschäfte lassen zu können.

Auch die Nachtgastronomie darf auf ein Ende der Einschränkungen hoffen – mit der Perspektive unter Einhaltung der 3-G-Regeln im Sommer öffnen zu können und auch die klassischen Aktivitäten in Clubs und Discos (Tanzen und Trinken an der Bar) wieder anbieten zu können.

Von der Regierung bereits bekannt gegeben worden ist, dass mit Anfang Juli fast alle Einschränkungen, die es derzeit noch gibt (etwa das Verbot von Großveranstaltungen, Geburtstagsfesten, frühere Sperrstunde), fallen werden – allerdings mit der Maßgabe des Nachweises, dass man „getestet, genesen oder geimpft“ ist.

Einzig das Nachtleben blieb durch die Vorgabe der Konsumation nur am Tisch auch mit dem zuletzt verkündeten Öffnungsschritt noch eingeschränkt.

