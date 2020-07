Reger Briefwechsel vor dem gestrigen Ausschuss-Tag

Die Debatte um die Ausschussführung von Wolfgang Sobotka (VP) führte gestern schließlich dazu, dass SPÖ und Neos sich entschlossen, ihn als Zeugen zu laden. Wie berichtet, hatten die Oppositionsparteien Sobotka mehrfach Befangenheit vorgeworfen. Mit der Ladung müsste er auch die Vorsitzführung im U-Ausschuss zurücklegen. Sobotka wird nach der Sommerpause am 9. September vor den Ausschuss treten. Auf der Ladungsliste finden sich auch weitere prominente Namen. Darunter jener Kabinettsmitarbeiter des Bundeskanzlers, der Festplatten schreddern ließ, und Unternehmer Rene Benko.

Zuvor hatte Sobotka einen offenen Brief an die Abgeordneten gerichtet, in dem er zu mehr Respekt im Hohen Haus aufrief. Der Ruf des Ausschusses sei durch "teilweise untergriffig geführte Diskussionen" in Mitleidenschaft gezogen. Ohne sie zu nennen, war dies wohl auch auf die Aussage von Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper gemünzt. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger antwortete ihrerseits mit einem Brief und kritisierte die Vorsitzführung und das Nicht-Beantworten von Fragen einiger Zeugen.

Krisper selbst sieht die Angelegenheit um ihre "Unmutsäußerung" beendet. Sie verwies gestern auf die Parlamentsdirektion, die ihr bestätigt habe, dass auf den Tonbandaufnahmen "Geh’n mir am Oasch, alle" zu hören sei.

Die Aussage sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen und habe sich auch nicht auf Verfahrensrichterin Ilse Huber bezogen. Huber selbst hatte in einem Interview betont, die Äußerung sei der Anlass für ihren Rücktritt gewesen. Sie ließ aber auch mit der Forderung aufhorchen, die Befragungen im Ausschuss live im Fernsehen zu übertragen: "Ich glaube, dass die Medienöffentlichkeit allein wahrscheinlich nicht ausreicht, um die Öffentlichkeit über die Vorgänge in einem Untersuchungsausschuss authentisch zu informieren." Bis auf die ÖVP schlossen sich alle Fraktionsführer dieser Forderung an. Über die Nachfolge von Huber wird heute neuerlich beraten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Beate Meinl-Reisinger

Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.