Parlament: Probe mit Komparsen

Am Freitag nahmen Komparsen, großteils Polizeischüler und Militärangehörige, an der Probesitzung des Nationalrates im neu gestalteten Plenarsaal teil. Der Härtetest verlief ohne größere Schwierigkeiten, hieß es. Auch Abstimmungen wurden geprobt. Die Probleme mit der Akustik, die eine weitere Verzögerung um einige Monate verursacht hatten, scheinen gelöst.

Seit 14. Juli 2017 tagt der Nationalrat im Ausweichquartier im Großen Redoutensaal in der Hofburg. Am 31. Jänner findet die erste Sitzung im generalsanierten Haus am Ring statt.