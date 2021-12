Impfgegner-Ärzte: ÖGK droht mit Entzug der Verträge

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will gegen Ärzte vorgehen, die Corona leugnen bzw. die Impfung ablehnen. Für solche Mediziner kündigte ÖGK-Obmann Andreas Huss am Donnerstag den Entzug des Kassenvertrags an. Er habe wenig Verständnis, wenn Ärzte gegen die Impfung auftreten. Diese sei die einzige Möglichkeit, um aus der Pandemie herauszukommen. Insgesamt nannte Huss drei mögliche Schienen: Wenn Patienten zu Schaden kommen, könne das Strafrecht zur Anwendung kommen. Weiters gebe es Disziplinarverfahren der Ärztekammer, die bis zum Verbot der Berufsausübung reichten. Und schließlich eben den Vertragsentzug.

Ein aktueller Fall ist jener Arzt in Hallein, der, wie berichtet, einem Patienten ein Entwurmungsmittel verschrieben haben soll. Der Patient verstarb. Hier werde man "rasch und mit voller Härte" vorgehen, sagte Huss. Zunächst gehe es darum, Beweismaterial zu sichern, das der Staatsanwaltschaft übergeben werde. Erhärte sich der Verdacht, wäre der Kassenvertrag weg.

Huss kritisierte die Politik dafür, das Angebot der ÖGK nicht angenommen zu haben, Corona-Impfungen über ihre Einrichtungen abzuwickeln. Nur Kärnten habe voll auf die Strukturen der Gesundheitskasse zurückgegriffen, Wien habe die Ambulatorien genutzt.

ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer übte heftige Kritik an den Protesten der Impfgegner. Die 5000 Mitarbeiter der ÖGK-Gesundheitseinrichtungen und alle anderen Beschäftigten des Gesundheitswesens hätten es sich nicht verdient, bedroht zu werden.

Anlass der Pressekonferenz waren Rück- und Ausblick der seit zwei Jahren bestehenden ÖGK, die aus den umstrittenen türkis-blauen Kassenfusionen entstand. In Sachen Leistungsharmonisierung für die Versicherten seien "Riesenschritte" gelungen, verwies Huss auf den Abschluss der Rahmenvereinbarung mit den Fachverbänden für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Die Psychotherapie als einheitliche Kassenleistung habe man um ein Jahr vorgezogen. Auch bei den Heilbehelfen habe man nach oben harmonisiert.

"Das Geld haben wir nicht"

Offen ist eine Harmonisierung der ärztlichen Leistungen, hier gibt es noch neun unterschiedliche Verträge mit den Landes-Ärztekammern. Das soll 2022 angegangen werden, so Huss. Ob es ein Gesamtvertrag wird oder neun Landesverträge, ließ er offen. Dass es dann überall die gleichen Honorare geben wird, glaubt er auch eher nicht. Und: "Das Füllhorn werden wir nicht über die Ärzte ausschütten können. Das Geld haben wir nicht."