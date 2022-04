Oberösterreich ist in der Kinderbetreuung weiterhin Schlusslicht

„Wir müssen endlich die rote Laterne loswerden“ sagte Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Und meinte damit das Abschneiden Oberösterreichs in einer aktuellen Studie der Statistik Austria. Diese analysierte in ganz Österreich die Umstände in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Mit einem ernüchternden Ergebnis für Oberösterreich.

Bis 2010 solle in der EU ein Betreuungsangebot für 33 Prozent aller Unter-Dreijährigen zu schaffen. Ein Blick auf die Betreuungsquoten der einzelnen Bundesländer zeigt: Bis heute hat Oberösterreich dieses Ziel bei den Unter-Dreijährigen nicht erreicht. Um die Qualität des Betreuungsangebotes festzustellen, gibt es den VIF-Indikator. Er bewertet Kinderbetreuungseinrichtungen anhand folgender Kriterien: Mindestens 45 Stunden von Montag bis Freitag geöffnet; an vier Tagen pro Woche mindestens 9,5 Stunden täglich geöffnet; warmes Mittagessen; maximal fünf Wochen pro Jahr geschlossen. Einrichtungen, die diese VIF-Kriterien erfüllen, ermöglichen Eltern, einen Vollzeitjob auszuüben, ohne sich Sorgen über eine ausreichende Kinderbetreuung machen zu müssen.

Letzter bei Öffnungszeiten

Geht es um VIF-konforme Plätze bei unter Dreijährigen liegt Oberösterreich auf dem letzten Platz. Weit abgeschlagen hinter der Steiermark. Und auch bei den Öffnungszeiten ist Oberösterreich Schlusslicht. Nirgendwo in Österreich ist der Anteil der Kindertagesheime, die vor 16 Uhr schließen so hoch wie hierzulande.

„Wir haben keine Zeit, bis zum Abschluss der 15a-Verhandlungen zu warten“, sagt Stangl. „Man kann jetzt schon helfen. Man muss jetzt schon etwas ändern.“ Elfriede Schober, Vizepräsidentin der AK, forderte, die Nachmittagsgebühren abzuschaffen: „Wenn wir wollen, dass mehr Frauen im Arbeitsleben Erfolg haben, dann dürfen wir sie einfach nicht für die Nachmittagsbetreuung zahlen lassen.“ Zudem sollen bundesweit verbindliche Qualitätsstandards festgelegt werden, wichtig seien etwa Verbesserungen bei der Sprachförderung und beim Personalschlüssel und eine Einführung eines zweiten verpflichtenden kostenlosen Kindergartenjahres für alle Kinder.