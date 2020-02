Nun ist es fix: Kirchstetter wird Landes-Personaldirektor

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Im Land Oberösterreich sind hochrangige Personalentscheidungen gefallen. Florian Kirchstetter wird mit 1. Juli Personaldirektor, Jakob Hochgerner mit 1. Dezember Gesundheitsdirektor. Die Beiden waren, wie von den OÖNachrichten berichtet, die großen Favoriten gewesen. Nach den Hearings am Montag hat die Begutachtungskommission im Objektivierungsverfahren einstimmige Empfehlungen an Landeshauptmann und Personalreferent Thomas Stelzer (VP) abgegeben. Dieser folgt wie immer den Empfehlungen.Kirchstetter ist 32 Jahre alt, derzeit Personalchef im Kepler-Uniklinikum und war früher Mitarbeiter im Büro von Landeshauptmann Stelzer. Hochgerner ist 41 Jahre alt, derzeit Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und war früher im Büro des damaligen Landeshauptmanns Josef Pühringer (VP) tätig.Kirchstetter folgt auf Helmut Ilk, der im Jänner überraschend seinen vorzeitigen Abtritt mit 30. Juni bekanntgegeben hatte. Hochgerner folgt auf Matthias Stöger, der mit 1. Dezember in Pension geht.„Ich bin überzeugt, dass mit Florian Kirchstetter und Jakob Hochgerner absolute Vollprofis ausgewählt wurden, die auch schon viel Erfrahrung in den jeweiligen Bereichen sammeln konnten“, sagt Stelzer. Ilk und Stöger hätten „jahrzehntelang wichtige Aufgaben in der oberösterreichischen Landesverwaltung übernommen und wesentlich daran mitgearbeitet, dass Oberösterreich heute mit einer modernern und bürgerfreundlichen Verwaltung ausgestattet ist“.