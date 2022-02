Nach Korb vom ORF: Impflotterie wird nächste Niete für die Regierung

Vor zwei Wochen haben Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gemeinsam mit SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner eine Lotterie als Anreiz neben der ab Februar schrittweise geltenden Impfpflicht angekündigt. Am Freitag teilte die Regierungsspitze mit, dass eine Verschiebung der Aktion, die mit Kosten von einer Milliarde Euro budgetiert worden war, "als Option geprüft" werde.

Knackpunkt ist, dass sich der ORF nicht als Kooperationspartner zur Verfügung stellen will, womit eine langwierige europaweite Ausschreibung notwendig wäre, um private Anbieter beauftragen zu können.

ZIB 1: Impflotterie vor dem Scheitern

Der Hintergrund: In den jüngst veröffentlichten Geheimabsprachen zum türkis-grünen Regierungspakt spielten auch Postenbesetzungen im Staatsfunk eine Rolle. Der ORF-Redakteursrat hat daraufhin den "empörenden" Versuch, die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzuschränken, beklagt. Hinweis dafür sei auch die versuchte Vereinnahmung des ORF zur Werbung für das Regierungsprojekt.

Rechtliche Bedenken

Offiziell hieß es nun aus dem Kanzleramt, der ORF sehe sich organisatorisch außerstande, dieses Projekt zu unterstützen und abzuwickeln. Der Hauptgrund seien rechtliche Bedenken. Man bekenne sich weiter zu dem Vorhaben, ließen Nehammer und Kogler mitteilen. Man prüfe derzeit rechtskonforme Alternativen mit möglichen Partnern, weshalb auch eine mehrmonatige Verschiebung nicht ausgeschlossen wurde.

Die Impflotterie sollte gemeinsam mit der Impfpflicht dazu beitragen, dass man im Herbst durch eine dann deutlich höhere Impfquote gerüstet wäre, falls neuerlich eine Corona-Welle zu bewältigen sein sollte. Bei der Lotterie, die ursprünglich ab 15. März starten sollte, hätte jeder zehnte Geimpfte eine Chance gehabt, Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen. Für jeden Stich, egal ob bereits länger zurück oder aktuell erhalten, gäbe es eine Gewinnmöglichkeit. Der Gutschein wäre dann bei heimischen Betrieben, im Handel, in der Gastronomie, in Hotels, Kultur- und Sporteinrichtungen einzulösen.

Unberührt von der Verschiebung soll das ebenfalls angekündigte Anreizsystem für Gemeinden mit besonders hoher Impfquote (ab 80 Prozent) sein, auf die bis zu 400 Millionen Euro aufgeteilt werden sollen.

SP-Vorsitzende Rendi-Wagner drängte angesichts der Panne auf eine Alternative zur Lotterie. Diese sei die "seit Monaten" von ihr geforderte Impfprämie in Form eines 500-Euro-Gutscheins für jede Person, die vollständig immunisiert ist. Das wäre "ein wichtiger Boost für eine hohe Impfrate und eine Stärkung der Kaufkraft", sagte Rendi-Wagner.

Christoph Steiner, FP-Fraktionschef im Bundesrat, warf hingegen der SPÖ vor, dass man sich bei der nun gescheiterten Impflotterie über den Tisch ziehen habe lassen. Denn "der einzige Grund", weshalb die roten Mandatare in der Länderkammer mehrheitlich für die Impfpflicht gestimmt hätten, sei nun obsolet.

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz forderte einmal mehr, dass die Regierung die Lotterie "am besten gleich mit der Impfpflicht begraben" solle. Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos sprach von wiederholter "Husch-pfusch-Manier" im Krisenmanagement der Regierung.

Impfpflicht ist in Kraft

Zumindest die am 20. Jänner im Nationalrat beschlossene Impfpflicht tritt mit der Beglaubigung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ab heute in Kraft. (luc)

ZIB 1: Impfpflicht: Das steht im neuen Entwurf

Impfpflicht

Seit heute ist das „Bundesgesetz über die Pflicht zur Impfung gegen Covid-19“ in Kraft. Sie gilt für alle mit Wohnsitz in Österreich ab 18 Jahren. Ausnahmen sind für Schwangere und jene vorgesehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie bedingt für Genesene. Strafrahmen: bis 600 Euro im „vereinfachten Verfahren“, bis 3600 im „ordentlichen Verfahren“. Gestraft wird erst in „Phase 2“ ab 16. März. Die ELGA stellt nach Datenabgleich die Impfaufforderungen zu.