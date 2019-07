turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Landeshauptmannlud am Montag zum Mediensommercocktail der ÖVP Oberösterreich im Pöstlingberg Schlössl. Angesichts der heißen Sommertage gab es eine Eisbombe zur Abkühlung. "Die Klimaerwärmung beschäftigt uns in diesem Sommer intensiv", sagte Stelzer. In der politischen Zusammenarbeit schade Klimaerwärmung nicht. "Das Miteinander der Parteien in Oberösterreich funktioniert gut."