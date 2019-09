Kurz: Kein Maulwurf in der ÖVP, sondern ein "gezielter Hackerangriff"

Mehrmals waren in den vergangenen Wochen sensible Daten aus der ÖVP an die Öffentlichkeit gelangt (die OÖNachrichten berichteten). Spekulationen über einen Maulwurf in den eigenen Reihen bereitete VP-Chef Sebastian Kurz gestern ein Ende: "Es gab einen sehr gezielten Hackerangriff auf die Server der Volkspartei mit dem Ziel, Daten zu entwenden, zu platzieren, zu manipulieren und zu verfälschen", erklärte der türkise Frontmann gestern in der Früh vor Medienvertretern.

Kurz legte dafür auch Beweise in Form eines Gutachtens vor, die Staatsanwaltschaft Wien kündigte wenig später Ermittlungen an. Laut Gutachten der Cyber-Security-Firmen SEC Consult und CyberTrap, das allerdings nur ein Zwischenbericht ist, hat sich schon im August ein Angreifer Zugriff auf den Webserver der VP-Parteizentrale verschafft und später über "hochprivilegierte Benutzeraccounts" Daten abgezogen. Avi Kravitz von CyberTrap, der mit Kurz über die Causa informierte, erklärte, dass der Angriff nicht nur über mehrere Wochen dauerte, sondern auch eine längere Planungszeit erfordere und die Kosten im sechsstelligen Bereich lägen. Hier seien Profis am Werk gewesen, ein automatisierter Angriff sei auszuschließen.

Manipulation: Möglich, nicht fix

Ob Daten tatsächlich manipuliert wurden, konnte Kravitz nicht beantworten – ebenso wenig die Frage des türkisen Auftraggebers, ob in- oder ausländische Nachrichtendienste als Angreifer ausgeschlossen werden können.

Für Markus Zeilinger, Experte für Netzwerk-Sicherheit an der FH Hagenberg, sind derartige Angriffe auf Parteien grundsätzlich vorstellbar: "Alle politischen Player sind interessante Angriffsziele", sagt er. Auch das im vorgelegten Gutachten beschriebene Vorgehen und die zeitlichen Aspekte seien "üblich" und klingen für einen Angriff "plausibel". Besonders konkret seien die Informationen "aber noch nicht", wendet Zeilinger einschränkend ein.

Konkret werden wollte Kurz gestern auch nicht, was die zuletzt geleakten Daten anlangt. Aufgetaucht war ja eine angebliche Wahlkampfkostenabrechnung der ÖVP, in der gewisse Aufwendungen als nicht wahlkampfrelevant verbucht werden. Die ÖVP hatte zunächst von "unvollständigen" oder "verfälschten" Daten gesprochen. Was von den Zahlen stimmt, ließ Kurz auch gestern offen.

Irritationen und eine Rüge des Presseclubs Concordia löste die ÖVP damit aus, dass einer "Falter"-Journalistin der Zutritt zu Kurz’ Hintergrundgespräch verwehrt wurde. Der "Falter" hatte die Wahlkampfkostenabrechnung veröffentlicht. Ebenfalls an die Medien gelangt war kürzlich die türkise Spenderliste.

Als "zutiefst besorgniserregend" bezeichnete Regierungssprecher Alexander Winterstein den Vorfall. Das Kanzleramt und die Ministerien seien selbst "jederzeit vorbereitet" auf Cyberattacken (siehe Box rechts). FP-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach von einem "Skandal" und nach dem "Ibiza-Video" einem weiteren Versuch, Einfluss auf Wahlen in Österreich zu nehmen. Die Grünen forderten rasche Aufklärung.

Angriffe und Schutz

Nicht nur die ÖVP ist Ziel von Cyberattacken, auch aus der SPÖ heißt es: „Wir registrieren täglich automatisierte Angriffe.“ Zur Abwehr setzt die SPÖ auf „verschiedene technische Mechanismen, Registrierungsvorschriften und regelmäßige Wartung aller Systeme“.

Verschwiegen gibt sich das Bundeskanzleramt im Hinblick auf Angriffe und Abwehr auf Attacken der Regierungsserver: Ein eigenes Cyber Security Center sei „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche wachsam“.

Bis zu 550.000 Angriffe pro Woche verzeichnete im Vorjahr das Bundesheer. Dort geht man mit einer Abkoppelung der gesamten Kommunikation vom Internet auf Nummer sicher. „Die Kommunikation läuft über ein Intranet, das vom Internet getrennt ist“, erklärt Ministeriumssprecher Michael Bauer. Noch habe kein Angreifer Erfolg gehabt.

