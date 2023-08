Kurz’ Aufstieg und Fall: "Projekt Ballhausplatz" als Film

Der Film läuft zwar erst am 21. September in den Kinos an, in der ÖVP hat die Dokumentation "Projekt Ballhausplatz" aber bereits einige Aufregung ausgelöst.

In dem 100-minütigen Dokumentarfilm behandelt Regisseur Kurt Langbein den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Dass erst nach der Fertigstellung seines Dokumentarfilms "Projekt Ballhausplatz" die erste Anklage gegen Kurz öffentlich wurde, stört Langbein dabei nicht. "Die strafrechtliche Seite war nie mein Anliegen", sagt er. "Der Film konzentriert sich rein auf die politischen Sachverhalte und die Manipulation der Öffentlichkeit".

Filmemacher Kurt Langbein Bild: Langbein & Partner

Weniger entsetzt als "überrascht" habe ihn, dass von VP-Regierungsseite bereits im Februar gegen den Film Stimmung gemacht worden sei. "Das hat mir auch ein paar Informationen gebracht", sagt Langbein. Das Ansuchen um Filmförderung sei dennoch unproblematisch gewesen. Und: "Es gibt eine Menge Kinos, die den Film spielen wollen."

Vom "Geilomobil" ins Kanzleramt

Die Dokumentation setzt im Jahr 2010 ein, als der damalige JVP-Chef Kurz im Wien-Wahlkampf die Aktion "Schwarz macht geil" aufzog ? inklusive Posieren vor dem mittlerweile berühmt-berüchtigten "Geilomobil" ? einem Geländewagen der Marke Hummer.

Im Wienerwahlkampf 2011 war Sebastian Kurz teil der Kampagne "Geilomobil" und mit dem Slogan "Schwarz macht Geil" setzte sich der damalige Chef der JVP für eine Nacht-U-Bahn ein. Bild: ÖVP

Der titelgebende Schwerpunkt freilich liegt beim "Projekt Ballhausplatz": Kurz? Kampf um die VP-Spitze und seinen Einzug ins Kanzleramt. Regisseur Langbein spricht von einem "Dutzend, das sich vorgenommen hat, zuerst die VP, dann die Republik zu erobern. Und das in einem atemberaubenden Tempo."

Im Wiener Gemeinderat hat unterdessen VP-Mandatarin Laura Sachslehner eine Anfrage an Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SP) gerichtet, in der sie sich nach den Kriterien für die Subvention erkundigt. "Diese Produktion, welche unter dem Deckmantel "Dokumentarfilm" angeblich über die politische Laufbahn von Sebastian Kurz berichtet und gleichzeitig mit Steuergeldern auf die Denunziation einer demokratisch legitimierten Partei abzielt, wurde finanziell unter anderem auch vom Filmfonds Wien unterstützt", heißt es in Sachslehners Anfrage an die Wiener Kulturstadträtin.

Die Volkspartei möchte nun die konkreten Kriterien für den Zuspruch der Förderung erfahren.

Der Trailer zum Film:

