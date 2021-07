"Ich spüre, dass die Richtung stimmt. Kraft und Energie kehren zurück. Bis September will ich wieder voll und ganz fit sein", sagt Rudi Anschober.

Der Ex-Gesundheitsminister, der am 13. April wegen gesundheitlicher Probleme seinen Rücktritt erklärt hatte, stellte sich gestern einigen Journalisten zum Gespräch. Er werde so oft gefragt, wie es ihm gehe, daher wolle er nun einen Zwischenbericht geben. Und der sei sehr erfreulich. "Es geht mir weit besser", sagt Anschober. Auch die medizinischen Werte seien schon fast wieder dort, wo sie sein sollen.

Mitte Juni trat Anschober erstmals wieder öffentlich auf, beim Bundeskongress der Grünen in Linz, kurz nur und ohne das Wort zu ergreifen, aber mit frenetischem Applaus bedacht. Zuvor sei er wochenlang "völlig abgetaucht", sagt der Ex-Minister. "Von 150 Prozent auf null, das war zwar schön und notwendig, aber auch das muss man erst wieder lernen." Die Sympathiebekundungen, die er fast täglich erhält, rühren ihn: "Es ist ein Geschenk, dass in unserem Land die Menschen einem Politiker so freundlich begegnen", sagt Anschober. Er erhalte hunderte Briefe, Kinderzeichnungen, Genesungswünsche. "Das war Medizin."

Ab Herbst will sich Anschober seine Existenz nach der Politik aufbauen, mit Vorträgen, aber vor allem mit seinem Buchprojekt, das er bereits bei seiner Rücktrittserklärung in Aussicht stellte. Thema: die Politik und die Pandemie.