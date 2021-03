Kern zu Video-Angebot: "Schmierig und dubios"

Den Kameraschwenk zu Beginn der Sitzung des Ibiza-Untersuchungsausschusses lehnte Christian Kern ab. Und auch neue Hintergründe zum Ibiza-Video konnte der frühere SP-Chef und Bundeskanzler keine liefern.

Er bestätigte, dass der mittlerweile als einer der Drahtzieher identifizierte Anwalt M. 2018 an den SP-nahen Werber Niko Pelinka herangetreten war und "belastendes Material" über den damaligen FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache angeboten habe. Das Ganze sei ihm und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda "schmierig und dubios" vorgekommen, und nach kürzer Prüfung habe die SPÖ das Angebot abgelehnt. "Mit der Sache wollten wir nichts zu tun haben", so Kern. Das Video selbst habe damals niemand in der SPÖ zu sehen bekommen: "Wir hatten nur Informationsschnipsel."

Zur Causa sei er einmal von der "Soko Tape" einvernommen worden. Dass das Protokoll unmittelbar danach an Medien gegangen war, hielt er für "bemerkenswert", so Kern und kritisierte, dass mit Informationen aus dem Innenministerium offenbar "bewusst Politik" gemacht werde.

Ibiza-Detektiv in U-Haft

Zu Gerüchten, wonach es weitere Videos von österreichischen Politikern gebe, in denen es um Drogenkonsum gehe, wollte sich Kern nicht äußern, dazu habe er keine Wahrnehmung. Privatdetektiv Julian H., der auf Ibiza einen der Lockvögel gab, hatte dies laut FPÖ im deutschen Wirecard-Ausschuss behauptet. Über H., der am Dienstag von Deutschland nach Österreich ausgeliefert worden war, wurde gestern wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr Untersuchungshaft verhängt.

Wenig ergiebig war im U-Ausschuss der Auftritt eines früheren Sprechers von Ex-Kanzler Werner Faymann (SP): Thomas Landgraf gab in der einstündigen Befragung an, ihm sei das Ibiza-Video nie angeboten worden.

Im Nachhinein korrigiert wurde eine Aussage des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, im Ausschuss vom Mittwoch: Über Hausdurchsuchungen bei Ministern werde die Regierung nicht vorab, sondern erst im Nachhinein informiert.

