Ibiza war für Strache "zum Genieren", aber nicht illegal

Manche Dinge ändern sich nicht: Sein Eingangsstatement, das Heinz-Christian Strache auf mehreren Zetteln vorformuliert hatte, strotze nur so vor Markierungen mit gelbem Textmarker – schon vor Vizekanzlerzeiten griff Strache gern zum Neonleuchtstift.

Und auch inhaltlich blieb der einstige FP-Chef, dessen gestrige Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss wegen Aufregung um die Videolieferung mit eineinhalbstündiger Verspätung startete, seiner Linie treu. Zwar war das Ende des 24. Juli 2017 "ein Abend, für den ich mich geniere", aber alle Anschuldigungen von Korruption, Bestechung oder Postenschacher gegen ihn seien falsch, "denn ich habe mich immer auf dem Boden des Rechtsstaats bewegt", so Strache. Schon zu Beginn seiner Befragung kündigte er an, wiederholt von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch zu machen und pochte unter Verweis auf mehrere gegen ihn laufende Ermittlungen auf sein "Recht auf ein faires Verfahren". Dieses beinhalte auch, dass er sich zu vielen Vorwürfen auch im U-Ausschuss erst äußere, "wenn ich volle Akteneinsicht habe".

Ganz so schweigsam blieb Strache aber doch nicht: So bestätigte er etwa, dass mit dem Koalitionspartner ÖVP schon in den Regierungsverhandlungen eine Abmachung über die Aufteilung von etwaigen von den Ministerien zu besetzenden Aufsichtsratsposten beschlossen wurde. "Zwei Drittel, ein Drittel" habe demnach die Formel zugunsten der ÖVP gelautet – über Personen für die Besetzungen will Strache allerdings nicht mit der ÖVP gesprochen haben.

Novomatic-Sager relativiert

Relativiert hat Strache seinen Sager, wonach der Glücksspielkonzern Novomatic "alle zahlt". "Ich habe in einem vermeintlich privaten Rahmen Gerüchte verbreitet, die offensichtlich nicht stimmen", sagte er. Erneut wies Strache zurück, dass die FPÖ von illegalen Parteispenden profitiert hätte, die Partei hätte ohnehin "ganz wenige" Spenden erhalten, weil sich die meisten Unternehmer "vor Nachteilen gefürchtet haben". Dass er Spenden an gemeinnützige Vereine, die der FPÖ nahestehen, empfohlen habe, daran sieht Strache "nichts Verwerfliches".

Detaillierter wollte er darauf nicht eingehen, auch bei Fragen rund um jüngst aufgetauchte Vorwürfe rund um eine die Privatklinik Währing begünstigende Gesetzesänderung berief er sich auf sein Entschlagungsrecht, wies aber zurück, politische "Gefälligkeiten" geleistet zu haben.

Den Boden für die Befragung aufbereitet hatten die Ausschussmitglieder mit dem ersten Zeugen, "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, der von den deutschen Ibiza-Aufdeckern das gesamte Video vorab gezeigt bekommen hatte. Ob "Popcorn oder Speibsackerl" die passendere Begleitung seien, wollte SP-Fraktionsführer Kai Jan Krainer wissen. Klenk befand, ersteres – das Video sei "grotesk" und zeichne ein "politisches Sittenbild". Wegen der Verzögerungen erst in den Abendstunden sollte die Befragung von Ex-FP-Klubchef Johann Gudenus beginnen. Auch hier wurden vielfache Entschlagungen erwartet.

