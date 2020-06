U-Ausschuss - Erster Marathon-Tag nach 12,5 Stunden beendet

Die Corona-Abstandsregeln spielten in den engen Räumlichkeiten des Parlamentsausweichquartiers in der Wiener Hofburg nur eine nachgeordnete Rolle - wir haben berichtet.

Am heutigen Freitag geht es mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic weiter.

Mehr zum Thema:

Nach Journalist Florian Klenk waren am Donnerstag die früheren FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz Christian Strache und Johann Gudenus geladen. Letzterer hat es im Zuge seiner zähen Befragung für "möglich" gehalten, dass es weiteres Videomaterial mit ihm im Ibiza-Zusammenhang gibt. Er habe dazu aber nur den Kenntnisstand über kürzliche Medienspekulationen. Erpresst sei er jedenfalls nie geworden.

OÖN-TV Sendung vom 04.06.2020

Das Ibiza-Video sei ein einziger "Korruptionstanz", sagt Falter-Chefredakteur Florian Klenk am Tag 1 des Untersuchungsausschusses. Dieser will klären, wie hoch das Ausmaß an Korruption ist, das sich hinter den Aussagen von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus auf Ibiza verbirgt. Im Fall der 2007 in Portugal entführten dreijährigen "Maddie" McCann steht jetzt ein 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht. Und die SV Ried startet nach der Corona-Pause morgen die Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga.