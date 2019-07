Hofer kündigte Präsentation des Historiker-Berichts für 5. August an

An diesem Termin werde vorgestellt, "was da ist", sagte Hofer in der "ZIB2" am Montagabend. Der Gesamtbericht soll später, aber noch vor der Wahl folgen: "Ich hoffe, das geht sich aus." Grund dafür, dass der Gesamtbericht später folgen werde, sei, dass ihn die Freiheitlichen "in Israel bewerten lassen" wollen. Wie es Mitte Juli aus Parteikreisen hieß, verliefen derartige Bemühungen bei israelischen Wissenschaftern bis dato erfolglos. Die Historikerkommission war im Frühjahr 2018 in Folge der "Liederbuchaffäre" in der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt" eingesetzt worden.

Dass sich der Tiroler FPÖ-Obmann Markus Abwerzger dafür ausgesprochen hat, dass die Freiheitlichen nur bei einem Ergebnis von zumindest 20 Prozent nach der Nationalratswahl in eine Regierung gehen sollen, wollte Hofer nicht eins zu eins unterschreiben. Sollte die FPÖ bei 19,8 Prozent landen und es sich ausgehen, "machen wir das auch". Hofer zeigte sich aber überzeugt, sollte die FPÖ ein Ergebnis unter 20 Prozent einfahren, dann werde sich die Oppositionsrolle "automatisch" ergeben. "Dann wird Schwarz-Grün kommen." Ziel der Freiheitlichen sei daher, "weit über 20 Prozent zu kommen".

Auf die Frage Armin Wolfs zu einer möglichen Rückkehr des ehemaligen Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidat für die FPÖ-Wien bei der nächsten Gemeinderatswahl sagte Hofer, dass jeder die Möglichkeit habe, sich zu bewerben. Im persönlichen Gespräch zeige Strache jedenfalls viel Einsicht, meinte Hofer. Es müsse jedenfalls zuerst geklärt werden, wer hinter dem Ibiza-Video stecke. Danach werde die Partei entscheiden, ob der im Mai aus allen Ämtern geschiedene ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Parteichef als Spitzenkandidat auf Wiener Ebene auf die politische Bühne zurückkehrt. Dass die Wiener FPÖ Strache nach wie vor einen Dienstwagen sowie den Personenschutz finanziert, begründet er mit Morddrohungen, die die Familie Strache erhalten haben soll: "Schutz ist wichtig", so Hofer.

Das ganze Interview im Video: FPÖ-Parteichef Norbert Hofer nimmt Stellung zu einer möglichen Rückkehr von Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidat der Partei:

