Grüner Pass: Massive Kritik an Datensammlung durch die Hintertür

Mit 899 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde am Öffnungstag der höchste Wert seit knapp einer Woche verzeichnet, er lag aber trotz sehr vieler Tests (insgesamt 570.000 PCR und Antigen) weiter im dreistelligen Bereich.

Scharfe Kritik gab es am Mittwoch an der Novelle, die in Österreich den Grünen Pass ermöglichen soll. Der Entwurf des Gesundheitsministeriums für eine Änderung des Epidemie- und Covid-Maßnahmen-Gesetzes rief zunächst Datenschützer auf den Plan. Denn neben den bereits bekannten Details zum Grünen Pass soll damit auch eine groß angelegte Datensammlung ermöglicht werden, wie die Grundrechtsplattform epicenter.works in ihrer Stellungnahme zum Entwurf festhielt.

Konkret ist vorgesehen, dass die über ELGA vermerkten Impfungen ins Epidemiologische Melderegister (EMS) kopiert werden. Dort fänden sich auch Daten genesener Personen und somit künftig ein Abbild der fast gesamten österreichischen Bevölkerung, so epicenter.works. Zusätzlich soll im Register eine Verknüpfung mit aktuellen und historischen Daten über Erwerbsleben, Einkommen, etwaige Arbeitslosigkeiten, Krankenstände oder Reha-Aufenthalte hergestellt werden können. "Fast alle unsere Lebensbereiche werden in dieser Datenbank durchleuchtet werden", kritisiert die Plattform. Die vorgesehene Anonymisierung sei angesichts der Datenfülle "völlig wirkungslos, da Menschen anhand der Kombination der Merkmale in dieser Datenbank eindeutig identifizierbar werden".

Mückstein verteidigt Pläne

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wies die Kritik zurück: "Datenschutz ist uns sehr wichtig." Die Verknüpfung der Daten sei notwendig für "effektives Pandemiemanagement", hieß es aus seinem Ressort. Mückstein selbst verwies auch auf die Gefahr von Impfdurchbrüchen und Reinfektionen Genesener: "Um zu wissen, ob Personen, die schon Covid-19 gehabt haben, sich wieder infizieren können, sind solche Verschränkungen wichtig, genauso wie Anonymisierung wichtig ist." Die Daten sieht er "zentral im Gesundheitsministerium gut aufgehoben".

"Datenschutzkatastrophe"

Neos und FPÖ wollten Mücksteins Erklärung nicht gelten lassen und schlossen sich der Kritik an. Mit dieser an den Grünen Pass angehängten Änderung "wäre der gläserne Bürger perfekt und dem Missbrauch von hochpersönlichen Daten Tür und Tor geöffnet", sagte FP-Chef Norbert Hofer: "Dieser Unsinn muss sofort gestoppt werden." Von einer "Datenschutzkatastrophe" sprachen Neos-Datenschutzsprecher Niki Scherak und der pinke Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Der Entwurf gehöre "komplett überarbeitet".

11.000 Wohnzimmertests mit QR-Code am ersten Tag

Mehr als 11.000 Corona-Wohnzimmertests, die über die Testplattform des Landes selbsttest.ooe.gv.at mit QR-Code bestätigt werden können, wurden am Mittwoch (Stand Nachmittag) bereits durchgeführt. Diese Tests gelten, wie berichtet, 24 Stunden als Zutrittsbescheinigung in Gastronomie, Kultur etc., wenn der Testvorgang mit Foto dokumentiert und hochgeladen wurde. Die Bestätigung ist nicht nur in Oberösterreich, sondern bundesweit gültig, wie das Land klarstellte. Das IT-System wurde auch anderen Ländern angeboten. Wie Testen und Hochladen funktionieren, lesen Sie auf Seite 26.

Die Schweiz hat mit Oberösterreich und Salzburg die letzten österreichischen Bundesländer von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Oberösterreicher können ab heute auflagenfrei in die Schweiz reisen. Die Quarantänepflicht entfällt. Nur wer per Flugzeug in die Schweiz kommt, muss einen negativen PCR-Test vorlegen. Österreich hat die Quarantänepflicht für Einreisende aus der Schweiz aufgehoben – es gilt aber die 3-G-Regel.