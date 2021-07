Gratis-PCR-Tests in Apotheken ab nächster Woche

"Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Woche beginnen können", sagt Oberösterreichs Apothekerkammer-Präsident Thomas Veitschegger. Es gelte noch Details abzuklären, logistisch sei das eine Herausforderung, weil die Abstriche in Labors ausgewertet werden. In Oberösterreich geht es um rund 140 Apotheken.

In Niederösterreich hat die Landespolitik ebenfalls angekündigt, dass man nächste Woche so weit sein werde. In Kärnten testen die Apotheken ab 1. August.

Für alle PCR-Testangebote gilt, dass eine Anmeldung notwendig ist und die Auswertung der Probe länger dauert als bei den Antigen-Tests (maximal 24 Stunden). Die Kosten übernimmt der Bund.

In Linz sind seit dieser Woche die Gurgeltests verfügbar, die Wien schon länger anbietet.