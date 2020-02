Gewessler verteidigt Aus für Tempo 140

"Tempo 140 war nicht nur ein falsches Signal für den Klimaschutz, sondern auch ein falsches Signal für die Lebensqualität der Menschen vor Ort", sagte Gewessler am Mittwoch beim Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Thema dabei war auch die Transitproblematik: Die Verkehrsministerin will darüber bei ihrem Treffen mit der EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Freitag in Tirol sprechen. Es gehe angesichts der 2,5 Millionen Lkw-Fahrten pro Jahr um eine Entlastung der Menschen vor Ort, so Gewessler. Konkrete inhaltliche Ankündigungen machte sie nach dem Ministerrat aber nicht. Sie habe zwar ein "aktivistisches Herz", wolle zuerst aber einmal Gespräche führen, so die Ministerin, die dabei auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und dessen Vize Ingrid Felipe (Grüne) einbeziehen will.

