Mehr als sechs Stunden haben am Montagvormittag die blauen Granden im Parteipräsidium die Köpfe zusammengesteckt, um nach dem Abgang von Norbert Hofer die Führungsfrage zu klären. Am Ende mit dem erwarteten Ergebnis: "Alle Unkenrufe sind Lügen gestraft worden, denn es ist weißer Rauch aufgestiegen", feierte Herbert Kickl danach seinen eigenen Aufstieg vom Klubobmann zum designierten Parteichef. Und es wird eine rasche Lösung werden. Schon am 19.