Gallup-Umfrage: Wie unsere Politiker eingeschätzt werden

Dabei haben sich große Unterschiede gezeigt. Während Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) etwa beim Kriterium "Belastbarkeit" die Nase vorn hat, schneidet FPÖ-Chef Herbert Kickl in den Kategorien "Beharrlichkeit", "Volksnähe" und "Kommunikationsfähigkeit" am besten ab.

Das meiste Vertrauen hatten die Befragten in NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. SPÖ-Chef Andreas Babler erzielte gute Werte bei "Integrität" und "Volksnähe". Grünen-Chef Werner Kogler ist hingegen nirgends vorn dabei. Befragt wurden für die Eigenstudie 1.000 Personen, repräsentativ für die (webaktive) wahlberechtigte österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren. Durchgeführt wurde die Online-Umfrage zwischen 1. und 7. Oktober.

Meinl-Reisinger bei "Integrität" und "Vertrauen" vorne

Bei "Integrität" und "Vertrauen" finden 51 Prozent der Befragten, dass Meinl-Reisinger diese Qualitäten habe. Dahinter folgen Babler (47 Prozent), Nehammer (45 Prozent) und Kogler (42 Prozent). Kickl bildet in dieser Kategorie mit 31 Prozent das Schlusslicht. "Angesichts der Tatsache, dass Korruption in der Politik als die größte Bedrohung für unsere Demokratie angesehen wird, ist Moral in der Politik für die Wähler und Wählerinnen von entscheidender Bedeutung", merkte die Leiterin des Österreichischen Gallup-Instituts, Andrea Fronaschütz, an.

Dafür schneidet Kickl bei "Beharrlichkeit" am besten ab. 74 Prozent der Befragten sind der Meinung dass er sich durch nichts von seinen Vorhaben abbringen lässt, 65 Prozent betrachten ihn als durchsetzungsstark. Meinl-Reisinger und Nehammer werden von rund der Hälfte der Befragten für durchsetzungsfähig gehalten, Babler von einem Drittel und Kogler von einem Viertel.

In Bezug auf die persönliche Belastbarkeit punktet in erster Linie Bundeskanzler Nehammer mit 60 Prozent Zustimmung. Mit Kickl verbinden diese Eigenschaft 56, mit Meinl-Reisinger 53 Prozent.

Kickl und die Nähe zu den Bürgern

Die größte Nähe zu den Bürgern wird mit 65 Prozent Kickl zugeschrieben, danach folgt Babler (59 Prozent). Seine Meinung am klarsten zum Ausdruck bringt der Umfrage zufolge der FPÖ-Chef, dem 80 Prozent diese Eigenschaft attestieren. Relativ gut schneiden hier auch Meinl-Reisinger (68 Prozent) und Karl Nehammer (66 Prozent) ab. Weniger klar scheinen Babler (53 Prozent) und Kogler (42 Prozent) zu kommunizieren.

"Kickl spricht Themen direkt an und vermittelt den Menschen, dass er auf ihrer Seite steht, ihre Lebensrealitäten versteht und für ihre Anliegen eintritt. Aufbegehren gegen die politischen Eliten wirkt aus der Rolle der Opposition heraus glaubwürdig", erklärte Fronaschütz.

