Auch wenn es im Schatten des Erfolgs der FPÖ mit Herbert Kickl etwas untergegangen ist: Die Neos um Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger sind bei der Nationalratswahl als zweite Sieger gestärkt vom Feld gegangen. Was weniger an dem kleinen Plus von einem Prozentpunkt auf nunmehr 9,1 Prozent und Platz vier vor den Grünen liegt.