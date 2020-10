FP-Chats: Gratis Wahlkampfbus von Steyrer Gönner?

Stieglitz wurde 2018 von Ex-Infrastrukturminister Norbert Hofer in den Asfinag-Aufsichtsrat entsandt. Davor soll Stieglitz 20.000 Euro an den FP-nahen Verein "Austria in Motion" gespendet haben, wobei er gegenüber der Justiz nur die Höhe bestreitet.

In einem von "profil" veröffentlichten Bericht der Korruptionsstaatsanwaltschaft weisen Chat-Verläufe darauf hin, dass Stieglitz der FPÖ 2017 kostenlos einen Wahlkampfbus zur Verfügung gestellt haben könnte. So schreibt Strache zu einem Foto vom Bus: "Sigi Stieglitz stellt ihn kostenlos zur Verfügung." FP-Generalsekretär Harald Vilimsky darauf: "Geiles Teil!!! Nach dem 15. Oktober machen wir dann einen Gang-Bang- Bus draus." Strache: "Du böser!"