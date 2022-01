Förderung für Parteien steigt heuer auf rund 66 Millionen Euro

Das sind um 1,4 Millionen Euro mehr als 2021, wie aus Aufstellungen von Parlament und Bundeskanzleramt hervorgeht.

Die Zuwendungen für die Parteien fließen aus drei Töpfen: Es gibt die Förderung für die Parteien selbst, dann für die Nationalratsklubs und schließlich für die Parteiakademien. Parteien- und Klubförderung werden jährlich valorisiert: Erstere steigt 2022 durch die Inflationsanpassung um 2,9 Prozent von 30,9 auf 31,8 Millionen, letztere von 23,8 auf 24,4 Millionen Euro. Die Unterstützung der Parteiakademien ist dagegen seit 2014 eingefroren und beträgt insgesamt 10,5 Millionen Euro.

Die genaue Höhe der Zuwendungen hängt bei allen drei Förderungen vom letzten Wahlergebnis ab bzw. von der davon abgeleiteten Mandatsstärke im Parlament. Am meisten erhält daher die ÖVP mit insgesamt 22,6 Millionen Euro, vor der SPÖ mit 14,6 Millionen. Die FPÖ hat Anspruch auf Bundesförderungen in Höhe von 11,6 Millionen, die Grünen erhalten 10,5 und die Neos 7,3 Millionen.

Neos kritisieren Erhöhung

Von den Neos kommt ein Vorstoß für eine Reform der Parteienförderung bzw. Kritik an der neuerlichen Erhöhung der Mittel: "Kein anderes Land hat höhere Ausgaben für Politik pro Kopf. Während die Menschen aufgrund der hohen Inflation ihre Gürtel immer enger schnallen müssen, bekommen die Parteien schon wieder mehr Geld. Das ist nicht fair", kritisierte Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos. Demokratie bedürfe zwar einer Basisfinanzierung durch die Allgemeinheit, so Hoyos. Die Neos schlagen aber vor, die Förderung an die Wahlbeteiligung zu koppeln, bei Verstößen soll es scharfe Sanktionen geben.