Finanzierungsfonds der Privatspitäler soll transparenter werden

Der Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds – kurz PRIKRAF genannt – ist in den vergangenen Monaten ordentlich ins Gerede gekommen. Schließlich stehen derzeit Ex-FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Betreiber einer Wiener Schönheitsklinik wegen des PRIKRAF vor Gericht. Es geht um den Vorwurf der Bestechung bzw. der Bestechlichkeit: Im Gegenzug für eine Spende an die FPÖ in Höhe von 10.000 Euro soll Strache dem Klinikbetreiber eine Änderung des PRIKRAF-Gesetzes zu dessen Gunsten in Aussicht gestellt haben. Beide Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Über den im Jahr 2002 gegründeten PRIKRAF werden Leistungen von Privatspitälern durch öffentliche Mittel übernommen. Gespeist wird der PRIKRAF nahezu zur Gänze von den Krankenversicherungen. Nachdem sowohl der renommierte Arbeits- und Sozialrechtler Wolfgang Mazal sowie der Verfahrensrichter im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Wolfgang Pöschl, gefordert hatten, "rechtsstaatlich sauber" zu regeln, wann eine Privatklinik in den PRIKRAF aufgenommen werde, präsentiert nun der Fachverband der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer ein Reformkonzept. Der Vorschlag sieht die Festlegung von definierten Aufnahmekriterien in den PRIKRAF vor. Weiters soll eine weisungsfreie Aufnahmekommission eingerichtet werden. Gegen Entscheidungen dieser Kommission sollen Rechtsmittel beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht werden können.

Für Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), ist eine Reform des PRIKRAF ebenfalls unausweichlich. Wenn diese nicht gelinge, müsse man ihn abschaffen, so Huss, der zudem fordert, dass die Krankenversicherungen entscheiden und kontrollieren sollen, was über den Fonds finanziert werde.