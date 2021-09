Erst ein Drittel der Zwölf- bis 15-Jährigen zumindest einmal geimpft

Ende der Woche geht in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Sicherheitsphase an den Schulen zu Ende. Allzu viel ändern wird sich an den Corona-Regeln wohl aber nicht: Die Testpflicht entfällt zwar für geimpfte Schüler, alle anderen werden aber weiter drei Mal pro Woche testen müssen, davon einmal mittels PCR-Test.

In allen drei Bundesländern liegt die risikoadjustierte Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 200, was "mittleres Risiko" und damit unter anderem verstärktes Testen bedeutet. Die Schulen in den anderen Bundesländern sind auch nächste Woche noch in der Sicherheitsphase, nach heutigem Stand bliebe die Testpflicht fast überall aufrecht. Nur in Tirol, wo die risikoadjustierte Sieben-Tage-Inzidenz bei rund 88 liegt, könnten die Schultests entfallen, weil sie laut Stufenplan des Bildungsministeriums erst ab einer Inzidenz von 100 vorgesehen sind.

Dagegen wandte sich gestern SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie forderte die Fortführung der PCR-Tests an Schulen über das gesamte Wintersemester, unabhängig von den Inzidenzzahlen. Die Tests seien zum Schutz der Kinder und ihrer Familien wichtig. "Dieses Sicherheitsnetz an Österreichs Schulen darf nicht zerrissen werden", sagte Rendi-Wagner.

Tatsächlich ist die Impfquote unter Schülern ab zwölf Jahren, für die die Covid-Impfstoffe bereits zugelassen sind, geringer als in der Gesamtbevölkerung. Etwas mehr als ein Drittel (36,1 Prozent) der Zwölf- bis 18-Jährigen waren mit Stand gestern nach Auskunft des Gesundheitsministeriums voll immunisiert, zumindest einen Stich hatten 43,1 Prozent. Je jünger, desto geringer die Impfquote: Ein Drittel der Zwölf- bis 15-Jährigen ist zumindest einmal geimpft, 26,1 Prozent voll. Bei den 16- bis 20-Jährigen liegt die Teilimmunisierungsquote bei 58,8 Prozent (52,3 Prozent voll immunisiert).

Die SPÖ will ihre Forderung nach Beibehaltung der Tests für Schüler heute als Antrag im Nationalrat einbringen. Die Neos fordern dagegen ein baldiges Ende der schulischen Testpflicht: Wenn in der Gesamtbevölkerung eine Immunitätsrate von 75 Prozent erreicht sei (geimpft oder genesen), sollten die Schutzmaßnahmen an Schulen zur Gänze eingestellt werden, so Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Andere Impfungen auffrischen

An einer anderen Impffront startete gestern die Ärztekammer einen Aufruf: Durch die Pandemie seien die Impfungen gegen Kinderkrankheiten stark zurückgegangen, Eltern sollten nun auf die Auffrischung achten. "Krankheiten wie Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung und HPV konnte man in den vergangenen Jahrzehnten zurückdrängen, diesen Erfolg sollte man nicht verspielen", sagte Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres. (jabü)