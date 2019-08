Eine Rückkehr von Strache? "Erst wenn alles ausgeräumt ist"

FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer hat am Montagabend im ORF-Sommergespräch klargestellt, dass für ihn eine Rückkehr von Heinz-Christian Strache in absehbarer ausgeschlossen ist. Um darüber überhaupt nachzudenken, müssten davor "alle rechtlichen Vorwürfe" aus dem Ibiza-Video "durch Einstellung oder Freispruch" ausgeräumt werden. Das gelte auch im Hinblick auf Straches Hoffnung, möglicherweise bei der Wien-Wahl 2020 anzutreten.

Keinen Zweifel hat Hofer, dass er beim Parteitag am 14. September in Graz zum Obmann gewählt werden wird. In Ex-Innenminister Herbert Kickl sieht er keine Bedrohung. ("Wir sind eine tolle Doppelspitze").

Überzeugende Mehrheit

Das sehen auch Beobachter so: Angesichts der trotz des Ibiza-Skandals soliden blauen Umfragewerte an der 20-Prozent-Marke wäre ein Machtkampf ein Himmelfahrtskommando. Und was Kickl, dem langjährigen blauen Wahlkampfstrategen, ebenfalls bewusst ist: Hofer strahlt als Spitzenkandidat deutlich breiter als er. Das zählt vor allem, wenn es darum geht, den einen oder anderen FP-Wähler, der nach Ibiza Richtung VP-Kandidat Sebastian Kurz unterwegs ist, doch bei der Stange zu halten.

Womit Hofers Gefahr und Kickls Chance dann wächst, wenn die Freiheitlichen am 29. September doch deutlich schlechter abschneiden sollten, als in den Prognosen angenommen. Und danach natürlich, wenn Hofer sein deklariertes Ziel, die Neuauflage einer Koalition mit der ÖVP, nicht erreichen sollte. Er wolle bei der Wahl "mehr als 20 Prozent erreichen, damit Schwarz-Grün nicht ausgeht"

Kurz’ Absage an einen Minister Kickl sollte für eine Neuauflage keine große Hürde sein. Schon jetzt wird der so umstrittene Innenminister als nächster blauer Klubobmann gehandelt. Womit jenen in der FPÖ, die Kickl als Chefideologen für unverzichtbar halten, ebenso gedient wäre wie den Anforderungen der ÖVP und auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Kritik ließ Hofer im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen anklingen. Es sei bei der Casinos-Affäre "eine eigenartige Argumentation", wenn die Staatsanwaltschaft auf Grundlage einer anonymen Anzeige eine Hausdurchsuchung ansetze und Straches Handy konfisziere. Die Bestellung von Peter Sidlo als Casinos-Vorstand hätte er aber "nicht so gemacht".

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at