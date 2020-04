Die Allianz der "Smarten"

Österreich intensiviert den Kontakt mit Ländern, die in der Corona-Krise ähnlich gute Daten vorzuweisen haben. Gestern fand dazu eine erste Videokonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) mit seinen Amtskollegen aus Australien, Neuseeland, Israel, Dänemark, Tschechien und Griechenland statt – auch an Bord, aber gestern terminlich verhindert, ist Singapur.

"Die geografische Lage ist höchst unterschiedlich", sagte Kurz. Aber es handle sich durchwegs um "smarte" Staaten, die "wie wir früh und intensiv reagiert haben und somit besser durch die Krise gekommen sind", so Kurz. Mit Scott Morrison (Australien), Jacinda Ardern (Neuseeland), Benjamin Netanyahu (Israel), Mette Fredriksen (Dänemark), Andrej Babis (Tschechien) und Kyriakos Mitsotakis (Griechenland) habe er darüber beraten, "wie man die Länder bestmöglich hochfahren kann, die Wirtschaft wieder ankurbeln und gleichzeitig das Virus unter Kontrolle behalten kann".

Es sei bei der Konferenz zudem eine Zusammenkunft von Verantwortlichen im Forschungsbereich in Wien vereinbart worden, um bei der Forschung an einem Impfstoff und Medikamenten sowie bei der Produktion von Schutzausrüstung zu kooperieren.

Zurückhaltend bei Reisefreiheit

Obwohl Griechenland zu dieser Gruppe von "smarten" Ländern zählt, bremst Kurz die Erwartungen, was den Sommerurlaub betrifft. "Ich glaube, dass es natürlich unser Ziel sein muss, dass wir schrittweise die Reisefreiheit wieder herstellen, aber wir werden das zunächst einmal mit unseren Nachbarn tun können, die gut unterwegs sind", sagte Kurz. Konkret bedeutet das: Tschechien und Deutschland. Aber auch hier werde es noch Wochen bis zu Grenzöffnungen dauern. "Man kann definitiv nur über das Öffnen von Grenzen mit Ländern nachdenken, die eine ähnlich niedrige Infektionszahl haben wie wir. Reisefreiheit zu Ländern zu gewähren, wo die Infektionszahlen hoch sind, wäre Wahnsinn, weil das führt sofort wieder zu einem Import der Krankheit aus dem Ausland", so Kurz.

Kurz bekräftigte in diesem Zusammenhang seinen Aufruf, doch heuer Urlaub in Österreich zu machen: "Ich persönlich werde meinen Sommerurlaub in Österreich verbringen und kann nur empfehlen, es genauso zu machen."

