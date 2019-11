"Das Ibiza-Video war die Theorie. Wir wollen wissen, was in der Praxis lief"

"Das Ibiza-Video war die Theorie", jetzt müsse im Parlament geklärt werden, was "in der Praxis" gelaufen sei: So beschreibt Kai Jan Krainer, der für die SPÖ im nunmehr geplanten Untersuchungsausschuss zur Casinos-Affäre die Fraktionsführung übernehmen wird, das Ziel ebendieses Ausschusses.

Auf dessen Einsetzung haben sich SPÖ und Neos gestern geeinigt. "Vordergründig" soll laut den Parteichefinnen Pamela Rendi-Wagner und Beate Meinl-Reisinger die Casinos-Affäre unter die Lupe genommen werden – sprich die Frage geklärt werden, ob es bei der Kür von Casinos-Finanzvorstand Peter Sidlo, aber auch weiteren Postenbesetzungen unter Türkis-Blau zu Gegenleistungen gekommen ist (Details siehe Kasten).

"Der Verdacht wird von Tag zu Tag größer, dass es Gegenleistungen für Gesetze gegeben hat", verwies Rendi-Wagner auf die Ermittlungen in der Causa. Die Staatsanwaltschaft geht bekanntlich dem Verdacht nach, ob Casinos-Miteigentümer Novomatic für ein Ja zu Sidlo Glücksspiellizenzen in Aussicht gestellt wurden. Auch für Meinl-Reisinger sind die aktuellen Vorwürfe " mehr als die österreichische Folklore des Postenschachers". Mit diesem Argument verteidigte die Neos-Chefin auch den Pakt mit der SPÖ, frühere Postenbesetzungen auch aus SP-Zeiten nicht zum Gegenstand des U-Ausschusses zu machen. Wie Rendi-Wagner sprach Meinl-Reisinger von einer "Verwässerung" durch eine Ausdehnung des Untersuchungszeitraums.

Kogler will mehr untersuchen

Grünen-Chef Werner Kogler, der sich ebenfalls für politische Aufklärung der Causa ausgesprochen hatte, sieht das anders: Dass sich SPÖ und Neos nur die türkis-blaue Zeit vornehmen wollen, sei "schon ein bisschen durchsichtig". Überhaupt zeigte man sich bei den Grünen über den "plötzlichen" rot-pinken Alleingang verwundert, schließlich seien auch die Grünen für einen U-Ausschuss.

Dass man die ÖVP wegen der Koalitionsverhandlungen schonen wolle, wie Meinl-Reisinger mutmaßte, wies Kogler zurück. Er plädierte aber dafür, Vorgänge bei den Casinos Austria zumindest seit dem Einstieg der Novomatic und der tschechischen Sazka 2015 zu untersuchen, und will SPÖ und Neos noch davon überzeugen. Ob die Grünen dem rot-pinken Antrag, wie er jetzt geplant ist, am 11. Dezember im Parlament zustimmen, ließ Kogler offen.

FP-Klubchef Herbert Kickl sprach von "Vertuschung", weil die SPÖ sich weigere, die Zeit vor Türkis-Blau zu untersuchen, auch VP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl kritisierte den Fokus. Die Neos würden sich zum "Steigbügelhalter der SPÖ" beim Verschleiern von deren Verfehlungen machen, sagte er. Sollte es Absprachen der FPÖ gegeben haben, sei das "zu verurteilen".

Fahrplan zum U-Ausschuss

Korruption, Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, Parteienfinanzierung und Untreue: Diese Vorwürfe wollen SPÖ und Neos im U-Ausschuss rund um Postenvergaben bei den Casinos Austria und Tochterunternehmen klären. Daneben könnten auch Finanzmarktaufsicht und Nationalbank zum Thema werden.

Eingeschränkt wird die Untersuchung auf Postenvergaben in der türkis-blauen Amtszeit von 18. Dezember 2017 bis zur Gegenwart. Nach dem Beschluss im Nationalrat am 11. Dezember wird der Ausschuss im Jänner eingesetzt, mit ersten Zeugenbefragungen ist dann Ende März zu rechnen.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at