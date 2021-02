Blümels Dementi: "Wer anderes behauptet, wird von mir geklagt"

Frisch vom Friseur und auch sonst sichtlich aufgeräumter als bei seiner eiligen Presseerklärung am Vorabend trat Gernot Blümel (VP) gestern im zweiten Anlauf zu einer Klarstellung an. Per eidesstattlicher Erklärung hielt der Finanzminister fest, dass weder die Bundes-VP noch die Wiener Landespartei seit 2017 in seiner Mitverantwortung Spenden oder Sponsoring-Leistungen von Novomatic angenommen habe. "Wer anderes behauptet, der wird von mir geklagt werden", sagte Blümel.

Der enge Vertraute von Kanzler Sebastian Kurz musste am Donnerstag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bei einer Hausdurchsuchung Handy- und Laptopdaten übergeben. Deren Verdacht der Bestechlichkeit geht u. a. auf eine SMS vom 10. Juli 2017 zurück, die auf dem Handy des damaligen Novomatic-Vorstands Harald Neumann gefunden worden ist. Darin ersucht Neumann Blümel um Vermittlung eines Termins bei Kurz, der damals Außenminister war. Er nennt zwei Gründe: "1. Spende an die ÖVP und 2. weil wir ein Problem in Italien haben."

Letzteres bezog sich auf eine Steuerforderung von 20 Millionen Euro, der Novomatic letztlich nachkommen musste.

"Helfen, wo es geht"

So etwas komme "Tausende Male im Jahr" vor, die Politik versuche österreichischen Unternehmen bei Problemen im Ausland "zu helfen, wo es geht". Er habe Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzressort, heute Öbag-Chef, gebeten, "dem nachzugehen", so Blümel. Obwohl Kurz gerade als VP-Spitzenkandidat dabei war, Geld für den Wahlkampf zu sammeln, habe er, Blümel, Neumann "klargemacht, dass es keine Spende für uns gibt". Gemäß Statut nehme die ÖVP von Waffen-, Tabak- und Glücksspielunternehmen kein Geld.

Warum Neumann ausgerechnet ihn, der er damals nicht amtsführender Wiener Stadtrat war, kontaktiert hat, konnte sich Blümel nicht erklären ("Vielleicht, weil er meine Handynummer hatte.").

Ein Verdacht, dem die WKStA spätestens nach Heinz-Christian Straches Ausführungen im Ibiza-Video nachgeht, betrifft Umgehungskonstruktionen bei illegaler Parteienfinanzierung. Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer hatte deshalb offengelassen, ob man dem Finanzminister weiter das Vertrauen aussprechen werde. Denn dieser habe im Zusammenhang mit parteinahen Vereinen "unsere Erwartung an vollumfassende Aufklärung nicht erfüllt".

Was Blümel gestern nachzuholen versuchte. Spenden an zwischengeschaltete Vereine könne er "für meinen Bereich mit Sicherheit ausschließen". Explizit erwähnt wurden in seiner Erklärung die vier Institutionen "Heimatverein ProPatria", "Verein zur Förderung bürgerlicher Politik", "Modern Society" und der "Verein Wiener Stadtfeste".

Offene Fragen

Die drei Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos wollen sich mit Blümels Erklärung nicht begnügen. Sie beantragten eine Sondersitzung des Nationalrats, um ihn "angesichts der schweren Vorwürfe" und "etlicher offener Fragen" zur Rede zu stellen. Die Sitzung wurde für Dienstag angesetzt.

Dass er Beschuldigter und als Finanzminister oberster Aufseher über das Glücksspiel in Österreich ist, bezeichnete Blümel zwar als "keine leichte Situation". Einen Rücktritt oder ein Ruhendstellen des Ministeramtes schloss Blümel aber aus.

Kurz ist nicht Kurz; „etwas besseres“ als Pierer

Am 10. Juli richtete Ex-Novomatic-Vorstand Harald Neumann an Gernot Blümel per SMS die Bitte um einen Termin mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz (VP). Im Zuge der Ermittlungen stieß die WKStA auf einen Kalendereintrag von Novomatic-Eigner Johann Graf, wo für 25. Juli 2017 „Kurz“ vermerkt ist. Über seinen Anwalt ließ Graf am Freitag ausrichten, dass damit nicht der VP-Obmann gemeint gewesen sei, sondern die Ex-Novomatic-Aufsichtsrätin Martina Kurz – mit der der Kanzler nicht verwandt sei, hieß es aus dessen Büro.

Ob es die von Neumann erbetene Hilfe für die Novomatic Italia S.p.A. vom Außenamt oder vom Finanzressort gegeben hat, konnte Blümel „bis dato“ nicht klären.

Die WKStA prüft auch einen Zusammenhang mit der Neuaufstellung der VP 2017 durch Kurz. In einem Chat des damaligen Novomatic-Sprechers an Neumann schrieb dieser, dass VP-Spender Stefan Pierer die Summe aller Kleinspender „verdoppeln“ wolle. „Wir haben noch etwas Besseres vor :))“, soll Neumann geantwortet haben.

Nachgefragt

„Mit dem Absondern und dauernden Wiederholen von Stehsätzen und dem Abwürgen von Fragen sind die Vorwürfe gegen den Noch-Finanzminister nicht aus der Welt zu schaffen.“

Christian Deutsch, SP-Sekretär

„In Wahrheit hat die Blümel-Pressekonferenz lediglich ,dem Dreck eine Ohrfeige‘ gegeben. Es ist ihm nicht gelungen, die Vorwürfe zu entkräften.“

Norbert Hofer, FP-Obmann

„Mögliche Spenden an VP-nahe Vereine sind aufzuklären. Erst dann kann man Blümels Amtsfähigkeit beurteilen. Rufe nach Rücktritt sind verfrüht.“

Sigrid Maurer, grüne Klubchefin

„Ein Finanzminister, der nicht über jeden Vorwurf erhaben ist, muss sein Amt zumindest vorübergehend zurücklegen. Und die ÖVP muss alle Spenden an ihr nahe Vereine offenlegen.“

Nick Donig, Neos-Generalsekretär







