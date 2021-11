Blaue sprechen von "Diktatur", Kritik kommt auch von SP und Neos

Mit flammender Empörung reagieren die Freiheitlichen auf die neuen Maßnahmen gegen die Coronawelle – speziell die geplante Impfpflicht stört sie.

In einer Aussendung schreibt Parteichef Herbert Kickl, der vor kurzem selbst positiv auf Covid getestet wurde: "Österreich ist mit heutigem Tag eine Diktatur!"

Mit dem angekündigten "generellen Impfzwang" überschreite die türkis-grüne Bundesregierung "eine dunkelrote Linie", befand Kickl. Die Impfpflicht hält er für verfassungswidrig.

Dem widerspricht prompt der Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Grund- und Menschenrechte, Michael Lysander Fremuth. Er sagt, die Einführung der Corona-Impfpflicht sei vorrangig eine politische Frage und menschenrechtlich nicht sehr problematisch. Der Schutz der Allgemeinheit könne über die Interessen des Individuums gestellt werden.

Für die FP ist jedenfalls heute Großkampftag. Kurz vor dem Lockdown demonstrieren Gegner der Maßnahmen in der Wiener Innenstadt. Den größten Demozug organisieren die Blauen.

In Summe werden 10.000 Teilnehmer erwartet. Für die FP ist es ein Rückschlag, dass Kickl den Demonstrationszug nicht anführen kann, weil er in Quarantäne ist.

Dabei sein wird Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache. Der an Ibiza gescheiterte Vizekanzler warb im Internet eifrig für die Teilnahme an den Kundgebungen.

Demonstrationen in anderen Landeshauptstädten und Ballungszentren sind wahrscheinlich. Bereits am Mittwochabend versammelten sich in Graz rund 4000 Personen, um gegen die Beschränkungen zu demonstrieren.

"Warnungen wurden ignoriert"

Kritik kam gestern auch von den Sozialdemokraten und den Neos. Für SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist klar: "Der vierte Lockdown hätte verhindert werden können. Die Regierung hat die Warnungen der Experten zu lange nicht ernst genommen."

Die Impfpflicht nannte sie abermals ein "heikles Thema", entscheidend sei aber, dass eine Situation wie die jetzige in Zukunft verhindert wird.

Für die Neos ist der erneute Lockdown das Ergebnis eines Totalversagens der Bundesregierung. "Dass er nun als Ultima Ratio scheint, um das Gesundheitssystem zu schützen, zeigt das Zögern und Zaudern davor", sagte Klubchefin Beate Meinl-Reisinger.

Bestraft würden auch jene Bundesländer, die ihre Vorbereitungen getroffen und das Impfen sowie PCR-Tests breit ausgerollt hätten. Sie ist sicher: "All das hätte sich Österreich erspart, wäre im Sommer entschlossen gehandelt worden."